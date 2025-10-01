Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Es war erst zum Ausrasten und dann zum Verzweifeln: Kevin Yebo brachte die Niners mit seiner Energie nach schwachem Start zurück ins Spiel, vergab dann aber Sekunden vor dem Ende den Sieg.
Es war erst zum Ausrasten und dann zum Verzweifeln: Kevin Yebo brachte die Niners mit seiner Energie nach schwachem Start zurück ins Spiel, vergab dann aber Sekunden vor dem Ende den Sieg.
Niners Chemnitz
Der Ersatz-Kapitän wird zum tragischen Helden: Niners Chemnitz verlieren Eurocup-Premiere im Hexenkessel von Athen
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Der Basketball-Krimi bei Panionios ging in die Verlängerung, weil ein Korbleger kurz vor dem Ende nicht ins Ziel fand. Letzlich verloren die Chemnitzer den Krimi knapp.

Es waren noch zwei Sekunden auf der Uhr. Die mit mehr als 2000 Fans gefüllte Halle in Glyfada, dem Nobelvorort von Athen, kochte. Nachdem sie wie die Feuerwehr gestartet war und im ersten Viertel deutlich führte, lag die Mannschaft von Panionios Athen im ersten Spiel der neuen Saison im ULEB Eurocup im letzten Viertel gegen die Niners Chemnitz...
