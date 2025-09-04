Der neue Anführer legt den Finger in die Wunde: Was bei den Niners Chemnitz schon gut klappt – und wo es noch hapert

Drei Testspiele haben die Basketballer bisher absolviert, alle haben sie klar gewonnen. Dennoch kann nach dem Umbruch noch nicht alles funktionieren. „Freie Presse“ wagt eine erste zaghafte Analyse.

Zehn Spieler sind neu dazugekommen, nur zwei Profis der vergangenen Saison sind geblieben – der Umbruch bei den Basketballern der Niners Chemnitz in diesem Sommer ist groß. Und es braucht Zeit, bis sich die Neuzugänge aneinander und an das anspruchsvolle Spielsystem von Cheftrainer Rodrigo Pastore gewöhnt haben. Nur vier im Team – die...