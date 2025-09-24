Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Kaza Kajami-Keane führt die Niners Chemnitz in dieser Saison als Kapitän aufs Feld.
Kaza Kajami-Keane führt die Niners Chemnitz in dieser Saison als Kapitän aufs Feld. Bild: Alexander Trienitz
Niners Chemnitz
Der neue Niners-Kapitän Kaza Kajami-Keane im Interview: „Ein bisschen erinnert die aktuelle Vorbereitung an den Sommer 2023“
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Chemnitz. Im Trainingslager in Bormio stimmten die meisten Spieler der Chemnitzer Basketballer für den erfahrenen Kanadier. Im Interview spricht der 31-Jährige über die Vorbereitung, die Saisonziele und sein Amt.

Freie Presse: Zum Beginn der Vorbereitung sagte Ihr Trainer, dass am Ende der Vorbereitung gemeinsam die Ziele für die neue Saison festgelegt werden. Die Vorbereitung ist fast rum ...
05.08.2025
4 min.
Vorfreude auf 5000 statt nur 200 Fans: Kaza Kajami-Keane ist zurück bei den Niners Chemnitz
Zurück bei den Niners Chemnitz: der kanadische Spielmacher Kaza Kajami-Keane.
Der Kanadier hat das bisher beste Spiel in seiner Karriere im April 2024 im Dress der Niners Chemnitz gemacht, ging dann nach Serbien. Jetzt ist der Spielmacher wieder da. Ein anderer Spieler bleibt.
Thomas Reibetanz
27.09.2025
2 min.
Film ab für den "Schlingel" - Festival bietet neun Premieren
Das internationale Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert dieses Jahr 30. Jubiläum. (Symbolbild)
Das Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert 30. Jubiläum. Dazu stehen in den nächsten Tagen mehr als 200 Filme auf dem Programm - einige werden zum allerersten Mal öffentlich gezeigt.
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
23.09.2025
5 min.
Niners Chemnitz klären wichtige Personalien: Trainer Rodrigo Pastore verlängert vorzeitig und der neue Kapitän steht fest
Erfolgreich und extrem beliebt bei den Ninersfans: Cheftrainer Rodrigo Pastore, hier bei der Teamvorstellung in diesem Sommer. Nun gab der Verein bekannt, dass der Argentinier vorzeitig verlängert hat.
Am Sonntag starten die Basketballer in die neue Saison. Kurz zuvor gibt es Rückenwind durch eine für manche sogar überraschende Nachricht. Dazu wurde auf neuem Weg ein Nachfolger für Jonas Richter gefunden.
Thomas Reibetanz
27.09.2025
1 min.
Nur kein Übermut: RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg
So wie zum Ende der vergangenen Saison will RB Leipzig auch diesmal in Wolfsburg jubeln. (Archivbild)
RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg - eigentlich eine dankbare Aufgabe. Doch noch sind die Sachsen nicht gefestigt, müssen sich jeden Erfolg hart erarbeiten.
Mehr Artikel