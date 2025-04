Der neue Spielmacher der Niners Chemnitz: Blicken Sie in dieser verrückten Liga eigentlich durch, Jacob Gilyard?

Beim Sieg in Göttingen überragte der Pointguard mit 24 Punkten. Bei aller Euphorie um ihn und Heimkehrer Kevin Yebo geht aber fast unter, dass es nur ein knapper Sieg beim Tabellenletzten war.

Nächste Station: Würzburg. Favoritenfrage: völlig offen. Wenn die Basketballer der Niners Chemnitz am Sonntag beim Tabellensiebenten auflaufen, kann (mal wieder) alles passieren. Beide Mannschaften dienen als gute Beispiele dafür, warum die aktuelle Saison in der Bundesliga so verrückt ist. Das Hinspiel Ende November gewannen die Niners in...