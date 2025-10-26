Dezimierte Niners Chemnitz schlittern in die Krise: Deutliche Worte von Coach Rodrigo Pastore nach vier Niederlagen in Folge

Niners Chemnitz
Mit 82:96 haben die Chemnitzer Basketballer bei den Bamberg Baskets verloren. Dass drei ganz wichtige Spieler (nun auch noch Kevin Yebo) fehlten, wollte der Trainer nur bedingt als Ausrede gelten lassen.
Die Krise ist da. Ob das Wort nun das genau richtige ist oder ob man eine Phase mit vier Niederlagen in Folge noch nicht so hart betiteln sollte, ist am Ende egal. Fakt ist: Die Basketballer der Niners Chemnitz haben nach einem guten und Euphorie schürenden Saisonstart mit vier Siegen in Folge in Bundesliga und Eurocup eine Bruchlandung...
