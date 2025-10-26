Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Engagiert wie eh und je an der Seitenlinie – und am Ende bedient: Niners-Cheftrainer Rodrigo Pastore.
Engagiert wie eh und je an der Seitenlinie – und am Ende bedient: Niners-Cheftrainer Rodrigo Pastore. Bild: Alexander Trienitz
Engagiert wie eh und je an der Seitenlinie – und am Ende bedient: Niners-Cheftrainer Rodrigo Pastore.
Engagiert wie eh und je an der Seitenlinie – und am Ende bedient: Niners-Cheftrainer Rodrigo Pastore. Bild: Alexander Trienitz
Niners Chemnitz
Dezimierte Niners Chemnitz schlittern in die Krise: Deutliche Worte von Coach Rodrigo Pastore nach vier Niederlagen in Folge
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit 82:96 haben die Chemnitzer Basketballer bei den Bamberg Baskets verloren. Dass drei ganz wichtige Spieler (nun auch noch Kevin Yebo) fehlten, wollte der Trainer nur bedingt als Ausrede gelten lassen.

Die Krise ist da. Ob das Wort nun das genau richtige ist oder ob man eine Phase mit vier Niederlagen in Folge noch nicht so hart betiteln sollte, ist am Ende egal. Fakt ist: Die Basketballer der Niners Chemnitz haben nach einem guten und Euphorie schürenden Saisonstart mit vier Siegen in Folge in Bundesliga und Eurocup eine Bruchlandung...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.10.2025
2 min.
Überraschender Anbieterwechsel nach über 30 Jahren: Leipziger Firma übernimmt Winterdienst in Hainichen
In Hainichen kümmert sich ein neuer Anbieter um den Winterdienst (Symbolbild).
Nach Jahrzehnten räumt nicht mehr ein lokaler Anbieter Hainichens Straßen im Winter, sondern einer aus Leipzig. Im Stadtrat gab es Zweifel an dessen Ortskenntnis – die Firma beruhigte.
Manuel Niemann
22.10.2025
3 min.
„Wir müssen damit leben“: Niners-Trainer Rodrigo Pastore hadert nach der Niederlage gegen London mit einer harten Schiedsrichter-Entscheidung
Niners-Trainer Rodrigo Pastore verlor mit seiner Mannschaft knapp gegen die London Lions.
Sekunden vor dem Ende hatten die Chemnitzer Basketballer geführt, dann gab es ein Offensivfoul, das hart bestraft wurde. Was der Chefcoach nach dem 67:68 sagt und warum es Zahlen des Grauens gab.
Thomas Reibetanz
28.10.2025
3 min.
Warum zahlreiche Menschen in Kurort im Erzgebirge Schlange stehen
Vor der Gästeinformation in Bad Schlema hat sich am Dienstagmittag eine lange Schlange gebildet.
Vor der Gästeinformation in Bad Schlema haben am Dienstag viele Menschen gewartet. Manche standen mehr als zwei Stunden für besondere Karten an.
Heike Mann
29.10.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 28.10.2025
 2 Bilder
Jamaika wegen Hurrikan "Melissa" zum Katastrophengebiet erklärt.
Von Thomas Reibetanz, Sascha Aurich
3 min.
27.10.2025
3 min.
Pro und Kontra: Ist Rodrigo Pastore noch der richtige Trainer für die Niners Chemnitz?
Meinung
Rodrigo Pastore wirkte bei der 82:96-Niederlage seiner Niners Chemnitz in Bamberg phasenweise verzweifelt.
Die Chemnitzer Basketballer im Sinkflug: Vier Niederlagen in Folge, das Team wirkt verunsichert. Liegt es am Coach? Die „Freie Presse“-Redakteure Thomas Reibetanz und Sascha Aurich sind da sehr unterschiedlicher Meinung.
Thomas Reibetanz, Sascha Aurich
29.10.2025
1 min.
Vor Trumps Südkorea-Besuch: Nordkorea testet Raketen
Kurz vor dem Trump-Besuch in Südkorea testet Nordkorea mehrere Marschflugkörper.
Kurz vor dem Besuch von Trump in Südkorea testet Nordkorea mehrere Marschflugkörper. Zuvor hatte der US-Präsident angekündigt, offen für ein Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zu sein.
Mehr Artikel