Die Kapitänsfrage ist nicht das einzige Problem: Die Baustellen der Niners Chemnitz in einer entscheidenden Saisonphase

Die Basketballer stehen in Bundesliga und Eurocup vor richtungsweisenden Spielen. Da ist es nicht unbedingt hilfreich, dass das Trainerteam immer wieder vor neuen Herausforderungen steht.

In zwei Wochen wird vieles klarer sein. Auf die Basketballer der Niners Chemnitz kommen fünf Spiele zu, die richtungsweisend für den Ausgang dieser Saison sein werden. Sowohl in der Bundesliga als auch im Eurocup geht es in die entscheidende Phase. Und in der haben die Chemnitzer einige Baustellen zu beackern. „Freie Presse" zählt die...