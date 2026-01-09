MENÜ
Sie kämpfen erfolgreich gegen Widerstände: Die Niners Chemnitz haben aktuell nur einen recht kleinen Kader – der kann aber überzeugen.
Center Amadou Sow (hier im Spiel gegen Trier am 30. Dezember) soll gegen Frankfurt wieder dabei sein.
Kostja Mushidi (Nummer 11) feierte nach dem Sieg gegen Trier mit den Fans. Auch Ty Brewer (vorn) war damals noch dabei, er wechselte aber nach Russland.
Center Amadou Sow (hier im Spiel gegen Trier am 30. Dezember) soll gegen Frankfurt wieder dabei sein.
Kostja Mushidi (Nummer 11) feierte nach dem Sieg gegen Trier mit den Fans. Auch Ty Brewer (vorn) war damals noch dabei, er wechselte aber nach Russland.
Niners Chemnitz
Die kleine Truppe wehrt sich tapfer: Wie sich die Niners Chemnitz neu aufgestellt haben und warum das so gut funktioniert
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Am Samstag sind die Basketballer in der Bundesliga in Frankfurt zu Gast. Im Kader hat sich zuletzt einiges getan. „Freie Presse“ fasst die Wechsel zusammen und wagt einen optimistischen Vorausblick.

Den Wettergott haben die Niners Chemnitz schon mal richtig schön ausgetrickst. Normalerweise wären die Basketballer zu einem Samstagabend-Auswärtsspiel bei den Frankfurt Skyliners am Freitagmittag mit dem Bus aufgebrochen. Das hätte aufgrund der Unwetterlage in Mitteldeutschland aber kompliziert werden können. Da die Niners aber am Mittwoch...
