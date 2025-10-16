Die letzte Rille ist zu schmal: Die Einzelkritik zur Niederlage der Niners Chemnitz im Eurocup bei Besiktas Istanbul

Niners Chemnitz
Nach vier Ausfällen mussten die Niners das schwere Spiel beim Starensemble mit einer Achterrotation bestreiten und verkauften sich dennoch teuer. Wobei nur drei Spieler wirklich überzeugen konnten, wie unsere nähere Betrachtung zeigt.
Es war das erwartete harte Spiel gegen eine Istanbuler Mannschaft, die sich in diesem Sommer mit großen und erfahrenen Jungs verstärkt hat. Die Basketballer der Niners Chemnitz versteckten sich dennoch nicht, hielten das Spiel bis in die Schlussphase offen. Dort fehlten dann aber auch die Kräfte gegen eine voll besetzte türkische Mannschaft,...
