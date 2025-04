Die Niners Chemnitz ein Jahr nach dem Triumph von Istanbul: Eine magische Nacht und ihre Folgen

Am 24. April 2024 haben die Basketballer den Fiba Europe Cup gewonnen. Der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte wirkt bis heute nach – und stellt die Verantwortlichen vor so manche Herausforderung.

Es waren die längsten eineinhalb Sekunden im Leben so ziemlich jedes Fans der Basketballer der Niners Chemnitz. Am späten Abend des 24. April 2024 setzte der Franzose Axel Bouteille in der Ülker Sports Arena in Istanbul zum Drei-Punkte-Wurf an. Sein Team, das von Bahcesehir College Istanbul, führte zu diesem Zeitpunkt in der Verlängerung...