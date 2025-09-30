Die Niners Chemnitz im Premierenmodus: Da werden selbst erfahrene Profis wie Corey Davis noch einmal nervös

Der US-Amerikaner hat in Ulm zum ersten Mal überhaupt in der Bundesliga gespielt und war begeistert von der Atmosphäre. Nun steht das ganze Team in Athen vor der nächsten neuen Herausforderung.

Sonne verändert alles. Das ist ein beliebter Spruch von Rodrigo Pastore, dem Cheftrainer der Niners Chemnitz. Sonnenschein sorgt zum Beispiel dafür, dass sich das Gemüt schneller von einer Niederlage erholt. Und wenn es einen Wettergott gibt, dann ja wohl in Athen. Pünktlich zur Landung der Chemnitzer Basketballer in der griechischen...