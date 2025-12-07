Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Kevin Yebo am Boden. Wenn der Starspieler der Niners keinen überragenden Tag hat, läuft es bei seiner Mannschaft nicht.
Kevin Yebo am Boden. Wenn der Starspieler der Niners keinen überragenden Tag hat, läuft es bei seiner Mannschaft nicht. Bild: Jörn Wolter
Jeff Garrett dunkt in der Verlängerung spektakulär über Amadou Sow hinweg.
Jeff Garrett dunkt in der Verlängerung spektakulär über Amadou Sow hinweg. Bild: IMAGO/Sven Simon
Fast schon verzweifelt sucht Cheftrainer Rodrigo Pastore gemeinsam mit Kevin Yebo nach einer Lösung.
Fast schon verzweifelt sucht Cheftrainer Rodrigo Pastore gemeinsam mit Kevin Yebo nach einer Lösung. Bild: Jörn Wolter
Kevin Yebo machte im Spiel in Bonn 16 Punkte.
Kevin Yebo machte im Spiel in Bonn 16 Punkte. Bild: Jörn Wolter
Kevin Yebo am Boden. Wenn der Starspieler der Niners keinen überragenden Tag hat, läuft es bei seiner Mannschaft nicht.
Kevin Yebo am Boden. Wenn der Starspieler der Niners keinen überragenden Tag hat, läuft es bei seiner Mannschaft nicht. Bild: Jörn Wolter
Jeff Garrett dunkt in der Verlängerung spektakulär über Amadou Sow hinweg.
Jeff Garrett dunkt in der Verlängerung spektakulär über Amadou Sow hinweg. Bild: IMAGO/Sven Simon
Fast schon verzweifelt sucht Cheftrainer Rodrigo Pastore gemeinsam mit Kevin Yebo nach einer Lösung.
Fast schon verzweifelt sucht Cheftrainer Rodrigo Pastore gemeinsam mit Kevin Yebo nach einer Lösung. Bild: Jörn Wolter
Kevin Yebo machte im Spiel in Bonn 16 Punkte.
Kevin Yebo machte im Spiel in Bonn 16 Punkte. Bild: Jörn Wolter
Niners Chemnitz
Die Niners Chemnitz und die verzweifelte Suche nach den Gründen für die Krise
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei der 82:86-Niederlage nach Verlängerung in Bonn zeigten die Chemnitzer Basketballer keine schlechte Leistung. Es reichte aber wieder nicht. Und das lag an fehlender Führung auf dem Feld.

Hätte, wäre, wenn. Der Konjunktiv macht im Sport genauso viel Sinn wie das Korrigieren einer Aufstellung, nachdem ein Spiel gespielt worden ist. Hätte sich Kapitän Kaza Kajami-Keane doch acht Sekunden vor Ende des Bundesligaspieles seiner Niners Chemnitz bei den Telekom Baskets Bonn und eigener 73:71-Führung nicht verdribbelt. Hätte doch...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.12.2025
5 min.
Ex-Spieler Jeff Garrett vor dem ersten Wiedersehen mit den Niners Chemnitz: „Das wird ein ganz besonderes Spiel für mich“
Er geht dorthin, wo es wehtut: Mit seiner kämpferischen Art spielte sich Jeff Garrett in die Herzen der Chemnitzer Fans. Jetzt läuft er für die Telekom Baskets Bonn auf (hier gegen Ulm).
Der 30-Jährige war in seiner Chemnitzer Zeit Publikumsliebling und Führungsspieler. Im Sommer wechselte Garrett nach Bonn. Vor dem Wiedersehen an diesem Samstag blickt er auch mit Wehmut zurück.
Thomas Reibetanz
07.12.2025
4 min.
Forstfachleute im Vogtland rätseln: Warum ist der Borkenkäfer plötzlich weg?
Für Waldbesitzer gab es in diesem Jahr wieder Grund zur Freude: Der Borkenkäfer verursachte im Vogtland deutlich geringere Schäden als in den Jahren zuvor.
Kaum ein Thema beschäftigte Förster zuletzt mehr als die Borkenkäferplage. Im Forstbezirk Plauen war seit 2018 fast der gesamte Holzeinschlag von dem Schädling befallen. 2025 ist nun alles anders.
Swen Uhlig
06.12.2025
2 min.
Ex-Spieler Jeff Garrett entscheidet Krimi zwischen den Niners Chemnitz und den Telekom Baskets Bonn
Ex-Niners-Spieler Jeff Garrett dunkt gegen John Newman.
Die Chemnitzer Basketballer sind in der Ergebniskrise. In Bonn gab es die sechste Niederlage in den letzten sieben Spielen. Ausgerechnet Garrett machte den Unterschied beim 86:82 der Bonner. Hier unser Ticker zum Spiel.
Thomas Reibetanz
11:56 Uhr
6 min.
Auf diesen Straßen in Mittelsachsen gibt es Verkehrsbehinderungen
Auf Absperrungen an einer Baustelle treffen Autofahrer auch in den nächsten Tagen in Mittelsachsen.
Auf vielen Straßen in Mittelsachsen müssen Autofahrer in den kommenden Tagen wieder mit Behinderungen und Vollsperrungen rechnen. Wo es kein Durchkommen gibt, zeigt eine Übersicht der „Freien Presse“.
FP
11:50 Uhr
4 min.
Flöha: Neuer Marktplatz erlebt Feuertaufe
Zur offiziellen Einweihung des neuen Marktplatzes in Flöha kamen sehr viele Besucher.
Die Stadt Flöha verfügt endlich über einen Marktplatz. Zur offiziellen Eröffnung strömten die Flöhaer und ihre Besucher auf das Areal der ehemaligen Baumwollspinnerei am Zschopau-Ufer.
Knut Berger
06.12.2025
3 min.
„Uns erdrückt die Last“: Gemeinde im Vogtland im Sog einer Kostenspirale
Hadert mit der Höhe der Umlage: Heiko Spranger, seit 2019 Bürgermeister von Mühlental.
Die jährlichen Verwaltungskosten an die Stadt Schöneck haben die Schwelle von einer Viertelmillion Euro überschritten. Der Unmut über die Ausgaben wird am Schönecker Ratstisch geteilt.
Ronny Hager
Mehr Artikel