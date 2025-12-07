Die Niners Chemnitz und die verzweifelte Suche nach den Gründen für die Krise

Niners Chemnitz
Bei der 82:86-Niederlage nach Verlängerung in Bonn zeigten die Chemnitzer Basketballer keine schlechte Leistung. Es reichte aber wieder nicht. Und das lag an fehlender Führung auf dem Feld.
Hätte, wäre, wenn. Der Konjunktiv macht im Sport genauso viel Sinn wie das Korrigieren einer Aufstellung, nachdem ein Spiel gespielt worden ist. Hätte sich Kapitän Kaza Kajami-Keane doch acht Sekunden vor Ende des Bundesligaspieles seiner Niners Chemnitz bei den Telekom Baskets Bonn und eigener 73:71-Führung nicht verdribbelt. Hätte doch...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.