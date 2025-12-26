Die Niners Chemnitz und ihre sensationellen Fans schreiben eine besondere Weihnachtsgeschichte

Besinnlich ist anders. Sehr viel anders. Was die Chemnitzer Basketballer und ihre Anhänger an Weihnachten 2025 erlebt haben, war laut. Und fast schon filmreif.

Weihnachtszeit ist Kitschfilmzeit. Die Büroassistentin, die in einem kleinen Königreich zur Prinzessin wird oder die traurige Stieftochter, die am Ende den edlen Prinzen küsst: In Dauerschleife flimmerten derartige Filme über den Bildschirm. Weihnachtszeit ist eben auch mal Zeit zum Abschalten.