Die Rollen werden immer klarer: Corey Davis und Nike Sibande führen die „neuen“ Niners Chemnitz an

Niners Chemnitz
Beim spektakulären 99:96-Sieg nach doppelter Verlängerung gegen Heidelberg ragten beide US-Amerikaner heraus. Davis bekam den Ritterschlag vom Trainer. Und Sibande wird nun ein Silberrücken.
Wenn Rodrigo Pastore schon mal lobt, dann meist das gesamte Team. „We over me“ ist das Credo des Trainers der Niners Chemnitz, das perfekte Zusammenspiel sein Bestreben, die Weiterentwicklung eines jeden Einzelnen in einem funktionierenden Teamgefüge seine Bestimmung. Am späten Mittwochabend aber wählte der Coach der Chemnitzer...
