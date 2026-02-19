Die Rollen werden immer klarer: Corey Davis und Nike Sibande führen die „neuen“ Niners Chemnitz an

MENÜ
Jubel nach dem entscheidenden Wurf: Corey Davis, Nike Sibande und Yordan Minchev (von links) waren die drei besten Werfer der Niners Chemnitz beim Sieg gegen Heidelberg.
Jubel nach dem entscheidenden Wurf: Corey Davis, Nike Sibande und Yordan Minchev (von links) waren die drei besten Werfer der Niners Chemnitz beim Sieg gegen Heidelberg.
Corey Davis setzt zum Wurf an. Mit seinem verwandelten Dreier kurz vor dem Ende holte er am Mittwochabend den Sieg für die Niners gegen Heidelberg.
Corey Davis setzt zum Wurf an. Mit seinem verwandelten Dreier kurz vor dem Ende holte er am Mittwochabend den Sieg für die Niners gegen Heidelberg.
Kostja Mushidi (mit Maske wegen eines Nasenbeinbruchs) wurde von Bundestrainer Alex Mumbru ins Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft berufen.
Kostja Mushidi (mit Maske wegen eines Nasenbeinbruchs) wurde von Bundestrainer Alex Mumbru ins Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft berufen.
Jubel nach dem entscheidenden Wurf: Corey Davis, Nike Sibande und Yordan Minchev (von links) waren die drei besten Werfer der Niners Chemnitz beim Sieg gegen Heidelberg.
Jubel nach dem entscheidenden Wurf: Corey Davis, Nike Sibande und Yordan Minchev (von links) waren die drei besten Werfer der Niners Chemnitz beim Sieg gegen Heidelberg. Bild: Alexander Trienitz
Corey Davis setzt zum Wurf an. Mit seinem verwandelten Dreier kurz vor dem Ende holte er am Mittwochabend den Sieg für die Niners gegen Heidelberg.
Corey Davis setzt zum Wurf an. Mit seinem verwandelten Dreier kurz vor dem Ende holte er am Mittwochabend den Sieg für die Niners gegen Heidelberg. Bild: Alexander Trienitz
Kostja Mushidi (mit Maske wegen eines Nasenbeinbruchs) wurde von Bundestrainer Alex Mumbru ins Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft berufen.
Kostja Mushidi (mit Maske wegen eines Nasenbeinbruchs) wurde von Bundestrainer Alex Mumbru ins Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft berufen. Bild: Alexander Trienitz
Niners Chemnitz
Die Rollen werden immer klarer: Corey Davis und Nike Sibande führen die „neuen“ Niners Chemnitz an
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim spektakulären 99:96-Sieg nach doppelter Verlängerung gegen Heidelberg ragten beide US-Amerikaner heraus. Davis bekam den Ritterschlag vom Trainer. Und Sibande wird nun ein Silberrücken.

Wenn Rodrigo Pastore schon mal lobt, dann meist das gesamte Team. „We over me“ ist das Credo des Trainers der Niners Chemnitz, das perfekte Zusammenspiel sein Bestreben, die Weiterentwicklung eines jeden Einzelnen in einem funktionierenden Teamgefüge seine Bestimmung. Am späten Mittwochabend aber wählte der Coach der Chemnitzer...
