Ty Brewer machte beim Sieg der Niners in Litauen 10 Punkte.
Ty Brewer machte beim Sieg der Niners in Litauen 10 Punkte.
Niners Chemnitz
„Dieses Mal hat uns der Basketballgott belohnt“: die Stimmen zum Sieg der Niners Chemnitz in Litauen
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Mit dem nicht gerade souveränen 85:79-Sieg in Panavezys im Eurocup haben die Basketballer verhindert, dass die Krise richtig schlimm wird. Ob sie auch vorbei ist, wird sich erst am Samstag zeigen.

Dieses Mal war der Konjunktiv der Freund der Niners Chemnitz. War bei den 13 Saisonniederlagen der Basketballer nicht selten auch Pech dabei, war dieses Mal das Glück des Tüchtigen auf ihrer Seite. Oder, wie es Cheftrainer Rodrigo Pastore nach dem 85:79-Sieg am Dienstagabend bei Lietkabelis Panavezys im Eurocup ausdrückte: „Der Basketballgott...
