Dieses Mal kein Sieg in letzter Sekunde: Niners Chemnitz verlieren Spiel eins der Playoff-Serie gegen die MLP Academics Heidelberg

Sie haben sich zwar den ersten Heimvorteil gesichert, aber der hat nichts genützt: Die Chemnitzer Basketballer haben mit 90:93 verloren und müssen nun in der Fremde was holen. Hier das Siel zum Nachlesen in unserem Ticker.