Duell gegen den alten Rivalen von Alba Berlin wird zum nächsten „Vier-Punkte-Spiel“ für die Niners Chemnitz

Das 105:94 am Dienstag im Eurocup in Trento war Balsam für die Seele der Chemnitzer Basketballer – ein Befreiungsschlag war es aber nicht. Denn es braucht endlich mehr Konstanz. Die hat der nächste Gegner aus Berlin gefunden.

Es ist das Duell zweier alter Rivalen, die sich seit dem Aufstieg der Niners Chemnitz in die Basketball-Bundesliga vor fünfeinhalb Jahren viele heiße Duelle geliefert haben: An diesem Sonntag stehen sich die Niners und Alba Berlin in der Messe gegenüber. 16-mal spielten beide Vereine bislang in der Hauptrunde und den Playoffs der Bundesliga...