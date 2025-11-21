Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Im Mai und Juni 2024 lieferten sich Alba Berlin und die Niners Chemnitz packende Duelle in den Playoffs. Hier kämpfen Louis Olinde und Kevin Yebo um den Ball. Olinde ist in diesem Sommer von Berlin nach Manresa gewechselt, Yebo ist seit März 2025 zurück in Chemnitz und hier der Unterschiedsspieler.
Kaza Kajami-Keane war Teil der Niners-Mannschaft, die es 2024 ins Playoff-Halbfinale gegen Alba schaffte. Nach einer Saison in Serbien ist der Kanadier zurück in Chemnitz. Ob er am Sonntag spielen kann, ist aber ungewiss.
Hartes Stück Arbeit: Die Niners um Yordan Minchev (rechts) mussten am Ende noch um den Sieg in Trento zittern.
Niners Chemnitz
Duell gegen den alten Rivalen von Alba Berlin wird zum nächsten „Vier-Punkte-Spiel“ für die Niners Chemnitz
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Das 105:94 am Dienstag im Eurocup in Trento war Balsam für die Seele der Chemnitzer Basketballer – ein Befreiungsschlag war es aber nicht. Denn es braucht endlich mehr Konstanz. Die hat der nächste Gegner aus Berlin gefunden.

Es ist das Duell zweier alter Rivalen, die sich seit dem Aufstieg der Niners Chemnitz in die Basketball-Bundesliga vor fünfeinhalb Jahren viele heiße Duelle geliefert haben: An diesem Sonntag stehen sich die Niners und Alba Berlin in der Messe gegenüber. 16-mal spielten beide Vereine bislang in der Hauptrunde und den Playoffs der Bundesliga...
