Ein lauter Knall und keine Ausfälle: Die Einzelkritik zum Sieg der Niners Chemnitz gegen die MHP Riesen Ludwigsburg

Weil es zunächst dominant war, sich die Spieler aber auch aus einer kritischen Phase kämpften, war das 111:88 das bisher beste Spiel der Chemnitzer in dieser Saison. Mit den entsprechenden Noten für die Profis.

Die MHP Riesen Ludwigsburg sind alles andere als Laufkundschaft in dieser Saison in der Basketball-Bundesliga. Und sie kamen ausgeruht in die Messe, weil sie erstmals seit Jahren an keinem internationalen Wettbewerb teilnehmen. Umso beeindruckender war die Leistung der Niners Chemnitz, die ihr sechstes Spiel in 13 Tagen bestritten. „Daraus... Die MHP Riesen Ludwigsburg sind alles andere als Laufkundschaft in dieser Saison in der Basketball-Bundesliga. Und sie kamen ausgeruht in die Messe, weil sie erstmals seit Jahren an keinem internationalen Wettbewerb teilnehmen. Umso beeindruckender war die Leistung der Niners Chemnitz, die ihr sechstes Spiel in 13 Tagen bestritten. „Daraus...