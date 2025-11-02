Ein Mann überragt im doppelten Sinne: Die Einzelkritik zum Sieg der Niners Chemnitz gegen die Löwen aus Braunschweig

Niners Chemnitz
Das 93:75 war bis ins dritte Viertel hinein ziemlich schwere Kost, weil sich der Gegner stark wehrte. Dass es am Ende klar reichte, lag an viel Energie, die vor allem ein Spieler aufs Parkett brachte.
Die letzten zwei Minuten waren Feiern pur. Mit einer Aufstellung, die es so wohl auch nie wieder geben wird (neben Kapitän Kaza Kajami-Keane standen Gavin Schilling, Kostja Mushidi sowie die zwei Youngster Luca Kellig und Christopher Wahren auf dem Feld), brachten die Basketballer der Niners Chemnitz vor 4700 jubelnden Fans den vierten...
