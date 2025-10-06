Ein Profi hat ein neues Level freigespielt: Die Einzelkritik nach dem Sieg der Niners Chemnitz bei den MLP Academics Heidelberg

Im vierten Spiel binnen acht Tagen haben die Chemnitzer Basketballer den zweiten Sieg in Folge geholt. 90:83 hieß es nach einem Kraftakt, bei dem die Niners vor allem auf sechs Spieler bauen konnten.

Man könnte meinen, die Basketballer der Niners Chemnitz hätten den Sieg am Sonntagnachmittag in Heidelberg auf der letzten Rille geholt. Dem war aber nicht so. Auch im vierten Spiel binnen acht Tagen brachte das Team noch eine erstaunliche Energie aufs Feld und gewann am Ende verdient. In unserer Einzelkritik (siehe Bildergalerie oben) wird...