Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Teamgeist setzte Kräfte frei: die Niners Chemnitz in Heidelberg.
Der Teamgeist setzte Kräfte frei: die Niners Chemnitz in Heidelberg. Bild: IMAGO/Jan Huebner
Der Teamgeist setzte Kräfte frei: die Niners Chemnitz in Heidelberg.
Der Teamgeist setzte Kräfte frei: die Niners Chemnitz in Heidelberg. Bild: IMAGO/Jan Huebner
 9 Bilder
Niners Chemnitz
Ein Profi hat ein neues Level freigespielt: Die Einzelkritik nach dem Sieg der Niners Chemnitz bei den MLP Academics Heidelberg
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im vierten Spiel binnen acht Tagen haben die Chemnitzer Basketballer den zweiten Sieg in Folge geholt. 90:83 hieß es nach einem Kraftakt, bei dem die Niners vor allem auf sechs Spieler bauen konnten.

Man könnte meinen, die Basketballer der Niners Chemnitz hätten den Sieg am Sonntagnachmittag in Heidelberg auf der letzten Rille geholt. Dem war aber nicht so. Auch im vierten Spiel binnen acht Tagen brachte das Team noch eine erstaunliche Energie aufs Feld und gewann am Ende verdient. In unserer Einzelkritik (siehe Bildergalerie oben) wird...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.10.2025
2 min.
Erzgebirge: Stadtwerke-Geschäftsführer tritt zurück
Geschäftsführer Udo Moritz verlässt die Stadtwerke Annaberg-Buchholz.
Der kommunale Energieversorger aus Annaberg-Buchholz verliert seine Doppelspitze. Udo Moritz verlässt das Unternehmen nach mehr als 30 Jahren.
Patrick Herrl
07.10.2025
5 min.
„Ich werde die Wohnung nie mehr vermieten“: Messi-Mieter hinterlässt in Chemnitz völlig verwüstete Wohnung
Karl-Heinz Keupp ist fassungslos. Seine Wohnung hat er kaum noch wiedererkannt.
Sein letzter Mieter hinterließ tonnenweise Müll, Dreck und beschmierte Wände. Auf den Kosten wird der Eigentümer sitzen bleiben. Aus Sicht eines Anwalts hätte es aber noch viel schlimmer kommen können.
Denise Märkisch
11:24 Uhr
3 min.
Schlafend, wandernd, offline: Nobel-Geehrte kaum erreichbar
Nobelpreisträgerin Brunkow wird in den USA mitten in der Nacht von Fotografen zuhause überrascht.
Droht etwa ein Grizzlybär? Einige Nobelpreis-Geehrte erfuhren unter seltsamen Umständen von der Ehrung – oder auch erst mal gar nicht.
02.10.2025
2 min.
Vier starke Spieler reichen nicht für den Sieg im Krimi: Die Einzelkritik zum Spiel der Niners Chemnitz bei Panionios Athen
Die Niners Chemnitz präsentierten sich in Athen als Team, auch von der Bank kam ununterbrochen Unterstützung. Am Ende hat es aber nicht zum Sieg gereicht.
Beim 86:89 nach Verlängerung im ersten Spiel im ULEB Eurocup schienen einige Chemnitzer Basketballer mit der Intensität und Spielstärke des Gegners überfordert zu sein, wie unsere genauere Betrachtung zeigt.
Thomas Reibetanz
11:19 Uhr
2 min.
Polizei geht bei Bürgermeisterin weiter von Lebensgefahr aus
Auch am Morgen nach der Tat standen Polizeiautos vor dem Haus der Bürgermeisterin.
Bei einem Angriff in ihrem Haus wurde die Bürgermeisterin von Herdecke mit mehreren Messerstichen lebensbedrohlich verletzt. Auch am Morgen danach sprechen die Ermittler weiter von Lebensgefahr.
06.10.2025
3 min.
Niners Chemnitz mit fast schon unheimlichem Verletzungspech: Zwei weitere Spieler fallen länger aus
John Newman erlitt im Spiel der Niners am Freitag gegen Hamburg einen Jochbeinbruch.
Und wieder hat es einen deutschen Spieler erwischt: Bis zum nächsten Bundesligaspiel am kommenden Freitag sind die Basketballer fast schon zu einer Nachverpflichtung verdammt.
Thomas Reibetanz
Mehr Artikel