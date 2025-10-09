Eine geschlossene Mannschaft und überragende Fans: Die Einzelkritik zum Sieg der Niners Chemnitz im Eurocup gegen Lietkabelis Panevezys

Nur wenige Spieler ragten ein bisschen heraus, nur ganz wenige fielen etwas ab: Die Chemnitzer Basketballer finden immer besser zusammen. Auch neben dem Parkett gab es Großartiges zu sehen. Hier unsere genauere Betrachtung mit Sonderlob.

Mit 86:67 gewannen die Niners Chemnitz am Mittwochabend ihr erstes Heimspiel überhaupt im ULEB Eurocup gegen Lietkabelis Panevezys aus Litauen. Nach einer richtig guten ersten Halbzeit passierte in den zweiten 20 Minuten nicht mehr viel. Musste es auch nicht, denn die Mannschaft hatte jederzeit die Kontrolle über das Spiel. Unsere Einzelkritik...