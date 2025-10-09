Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Choreo der Fans beflügelte die Niners besonders in der ersten Halbzeit.
Die Choreo der Fans beflügelte die Niners besonders in der ersten Halbzeit. Bild: Alexander Trienitz
Die Choreo der Fans beflügelte die Niners besonders in der ersten Halbzeit.
Die Choreo der Fans beflügelte die Niners besonders in der ersten Halbzeit. Bild: Alexander Trienitz
 11 Bilder
Niners Chemnitz
Eine geschlossene Mannschaft und überragende Fans: Die Einzelkritik zum Sieg der Niners Chemnitz im Eurocup gegen Lietkabelis Panevezys
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nur wenige Spieler ragten ein bisschen heraus, nur ganz wenige fielen etwas ab: Die Chemnitzer Basketballer finden immer besser zusammen. Auch neben dem Parkett gab es Großartiges zu sehen. Hier unsere genauere Betrachtung mit Sonderlob.

Mit 86:67 gewannen die Niners Chemnitz am Mittwochabend ihr erstes Heimspiel überhaupt im ULEB Eurocup gegen Lietkabelis Panevezys aus Litauen. Nach einer richtig guten ersten Halbzeit passierte in den zweiten 20 Minuten nicht mehr viel. Musste es auch nicht, denn die Mannschaft hatte jederzeit die Kontrolle über das Spiel. Unsere Einzelkritik...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.09.2025
2 min.
Für Comeback: Top-Turnerin Schäfer-Betz wechselt Trainer
Comeback mit Trainer-Wechsel: Pauline Schäfer-Betz.
Wegen anhaltender Hüftprobleme muss sich Pauline Schäfer-Betz operieren lassen. Die Heim-EM verpasst die Ex-Weltmeisterin deswegen. Für ihr Comeback wagt die Turnerin einen neuen Weg.
06.10.2025
3 min.
Niners Chemnitz mit fast schon unheimlichem Verletzungspech: Zwei weitere Spieler fallen länger aus
John Newman erlitt im Spiel der Niners am Freitag gegen Hamburg einen Jochbeinbruch.
Und wieder hat es einen deutschen Spieler erwischt: Bis zum nächsten Bundesligaspiel am kommenden Freitag sind die Basketballer fast schon zu einer Nachverpflichtung verdammt.
Thomas Reibetanz
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
08.10.2025
2 min.
Eine starke Halbzeit reicht: Niners Chemnitz gewinnen erstes Eurocup-Heimspiel gegen Lietkabelis Panevezys deutlich
Nike Sibande im Spiel der Niners Chemnitz gegen Lietkabelis Panevezys aus Litauen.
Bei der Rückkehr von Kaza Kajami-Keane brannten die Basketballer in den ersten 20 Minuten ein Feuerwerk ab. Das erkaltete nach der Pause, es hieß am Ende aber dennoch 86:67. Hier das Spiel zum Nachlesen in unserem Ticker.
Thomas Reibetanz
Mehr Artikel