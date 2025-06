Er besiegte einst seinen neuen Kapitän Jonas Richter: Niners Chemnitz holen US-Amerikaner John Newman III aus Belgien

Bevor in sechs Wochen die Vorbereitung auf die neue Saison startet, basteln die Basketballer weiter am fast komplett neuen Kader. Mit einem Ex-Spieler wird es ein Wiedersehen in der BBL geben.

Chemnitz. Vom Namen her ist er der Dritte, in der Reihenfolge der offiziellen Bekanntmachungen aber der vierte Importspieler der Niners Chemnitz in der neuen Saison: Der US-Amerikaner John Newman III wird ab August zum Kader der Bundesligabasketballer gehören. Der 25-Jährige, der zum Trainingsauftakt am 6. August 26 Jahre alt sein wird, kommt vom belgischen Verein Kortrijk Spurs. Nachdem „Freie Presse“ den Wechsel bereits vor einigen Tagen ankündigte, machten ihn die Niners nun offiziell. Der Neuzugang unterschreibt für ein Jahr mit Option für eine weitere Saison.

Derzeit sieben Profis sicher im Kader

Newman III ist aktuell der siebente Spieler im Kader, zu dem mit Jonas Richter und Roman Bedime (beide Deutschland) zwei verbliebene Profis der vergangenen Saison sowie die Neuzugänge Kostja Mushidi (Deutschland), Ty Brewer USA), Amadou Sow (Mali) und Kaza Kajami-Keane (Kanada) gehören. Victor Bailey (USA) hat zwar noch Vertrag für ein Jahr, sein Abgang gilt aber als sicher. Sehr wahrscheinlich ist, dass Kevin Yebo (Deutschland) ein neues Arbeitspapier unterschreibt. Unklar ist, ob der derzeit verletzte Kanadier Aher Uguak noch ein Jahr in Chemnitz dranhängt. Als weitere Neuzugänge werden nach „Freie Presse“- Informationen der US-amerikanische Pointguard Corey Davis von Vanoli Basket Cremona (Italien) und der bulgarische Nationalspieler Yordan Minchev von Spirou Charleroi (Belgien) gehandelt. Auch Newmans Teamkollege in Kortrijk, Robbie Beran, könnte die Chemnitzer verstärken.

Bester Spieler beim Gewinn der Goldmedaille 2019

John Newman III kann als Guard oder auf dem Flügel spielen und gilt als besonders defensivstarker Mann. Er stammt aus Greensboro in North Carolina, wo er an der High School Basketball spielte und nach sehr erfolgreichen Jahren vom Clemson College entdeckt wurde. Eben diese College-Mannschaft wurde auserwählt, die USA bei der Sommer Universiade 2019 in Neapel zu vertreten, wo sie die Goldmedaille gewann. Newman III war beim klaren 85:63-Erfolg seines Teams im Finale gegen die Ukraine mit 20 Punkten bester Werfer seines Teams und holte sieben Defensivrebounds. Im Viertelfinale der Universiade besiegten die US-Amerikaner übrigens das deutsche Team, in dem mit Jonas Richter der aktuelle Kapitän der Niners stand.

Newman III: „Jeder möchte an so einem Ort spielen“

Von 2021 bis 2024 spielte John Newman III Collegebasketball in Cincinnati. Nachdem er beim NBA-Draft 2024 leer ausging, startete er in Belgien seine Profikarriere, die nun in Chemnitz fortgesetzt werden soll. „Wir sind vor allem von der Energie begeistert, die John zu jeder Zeit aufs Feld bringt. Mit seiner enorm großen Einsatzbereitschaft kann er an beiden Enden des Feldes maßgeblich zum Teamerfolg beitragen“, freut sich Niners-Cheftrainer Rodrigo Pastore auf den Neuzugang. Der wiederum freut sich nach eigener Aussage vor allem auf die „leidenschaftlichen Fans“ in Chemnitz. Er habe auf Videos von Spielen gesehen, „wie wichtig Basketball für die Chemnitzer Fans ist“, wird Newmann III in der Pressemitteilung der Niners zitiert. „Jeder möchte doch gern an einem Ort spielen, wo es den Menschen wirklich etwas bedeutet. Deshalb bin ich sehr dankbar für diese Chance und freue mich, künftig für die Niners auflaufen zu dürfen“

Auch Jeff Garrett wechselt innerhalb der Bundesliga

Ein anderer US-Amerikaner hat die Niners in diesem Sommer verlassen: Jeff Garrett, der 2024 Teil der Europapokalsiegermannschaft war, wird aber in der kommenden Saison wieder in der Chemnitzer Messe auflaufen - als Gegner. Garrett wechselt innerhalb der Bundesliga zu den Telekom Baskets Bonn. Mit Nicholas Tischler (Oldenburg) und DeAndre Lansdowne (Rostock) sind zwei weitere ehemalige Spieler der Niners in diesem Sommer ebenfalls innerhalb der BBL gewechselt. Alle drei Profis zieht es zu Vereinen, welche die Playoffs in der vergangenen Saison - im Gegensatz zu Chemnitz - nicht erreicht haben.