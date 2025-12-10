Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Jubel mit den Fans: Niners-Kapitän Kaza Kajami-Keane ging nach dem Sieg gegen Athen mit seiner Mannschaft auf die Tribüne.
Jubel mit den Fans: Niners-Kapitän Kaza Kajami-Keane ging nach dem Sieg gegen Athen mit seiner Mannschaft auf die Tribüne. Bild: Alexander Trienitz
Das Trainer- und Betreuerteam der Niners um Chefcoach Rodrigo Pastore (links) bedankte sich bei den Fans.
Das Trainer- und Betreuerteam der Niners um Chefcoach Rodrigo Pastore (links) bedankte sich bei den Fans. Bild: Alexander Trienitz
Unumstrittener Anführer auf dem Feld: Kaza Kajami-Keane.
Unumstrittener Anführer auf dem Feld: Kaza Kajami-Keane. Bild: Alexander Trienitz
Jubel mit den Fans: Niners-Kapitän Kaza Kajami-Keane ging nach dem Sieg gegen Athen mit seiner Mannschaft auf die Tribüne.
Jubel mit den Fans: Niners-Kapitän Kaza Kajami-Keane ging nach dem Sieg gegen Athen mit seiner Mannschaft auf die Tribüne. Bild: Alexander Trienitz
Das Trainer- und Betreuerteam der Niners um Chefcoach Rodrigo Pastore (links) bedankte sich bei den Fans.
Das Trainer- und Betreuerteam der Niners um Chefcoach Rodrigo Pastore (links) bedankte sich bei den Fans. Bild: Alexander Trienitz
Unumstrittener Anführer auf dem Feld: Kaza Kajami-Keane.
Unumstrittener Anführer auf dem Feld: Kaza Kajami-Keane. Bild: Alexander Trienitz
Niners Chemnitz
„Er hat uns das Spiel gewonnen“: Emotionale Worte von Niners-Trainer Rodrigo Pastore für seinen Kapitän Kaza Kajami-Keane
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Basketballer der Niners Chemnitz haben das erste Heimspiel seit Anfang November gewonnen. Nach dem 73:68 gegen Panionios Athen war allen anzumerken, wie groß der Druck war.

Trainer der alten Schule, knallharter Hund, Profi durch und durch. All das sind Attribute, die dem Cheftrainer der Basketballer der Niners Chemnitz, Rodrigo Pastore, gern zugeschrieben werden. Allerdings erleben ihn die meisten nur am Spielfeldrand, wenn er sein Team betreut und auch mal deutliche Worte finden muss. Nur wenige kennen den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Vor dem Amtsgericht Chemnitz musste sich eine Zahnärztin wegen Betruges verantworten.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
06:41 Uhr
3 min.
DFB-Kapitän Kimmich zu Karls WM-Chance: "Ein Statement"
Lennart Karl traf zum umjubelten 2:1.
Wieder wird Lennart Karl als Spieler des Spiels ausgezeichnet. Der Rekord-Junior des FC Bayern wirbt weiter um sein Nationalelfdebüt im WM-Jahr. Der DFB-Kapitän erklärt, warum das angebracht wäre.
08.12.2025
6 min.
Ein Denkmal bekommt mehr und mehr Risse: Fans der Niners Chemnitz mit deutlicher Kritik an Cheftrainer Rodrigo Pastore
Die Kritik der Fans an ihm wird immer lauter: Niners-Cheftrainer Rodrigo Pastore.
Nach der 82:86-Niederlage am Samstagabend in Bonn stehen die Chemnitzer Basketballer in beiden Wettbewerben mit negativen Bilanzen da. Die Geduld der Anhänger mit dem Coach und einigen Spielern ist am Ende.
Thomas Reibetanz
06:29 Uhr
1 min.
Frau in Leipzig zwischen zwei Straßenbahnen eingeklemmt
Eine Frau wurde in Leipzig zwischen zwei Straßenbahnen eingeklemmt. (Symbolbild)
An einer Haltestelle gerät eine 20-Jährige zwischen zwei Straßenbahnen und wird schwer verletzt.
11:00 Uhr
3 min.
AfD lehnt neuen Aldi-Markt im Erzgebirge ab
So könnte der neue Aldi-Markt an der B 95 in Annaberg aussehen.
Trotz Gegenstimmen haben die Pläne des Discounters für einen Neubau in Annaberg-Buchholz die nächste Hürde genommen. Wann frühestens mit einem Baustart gerechnet werden kann.
Patrick Herrl
04.12.2025
4 min.
Fünf Gründe, warum die Niners Chemnitz gegen Ankara schon wieder nicht gewinnen konnten
Kaza Kajami-Keane im Kampf um den Ball. Wie alle anderen Führungsspieler auch, konnte der Kapitän keine Akzente setzen.
So chancenlos wie bei der deutlichen 63:87-Niederlage gegen starke Türken waren die Chemnitzer Basketballer in dieser Saison selten. Die Ursachen waren ziemlich offensichtlich.
Thomas Reibetanz
Mehr Artikel