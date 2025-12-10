„Er hat uns das Spiel gewonnen“: Emotionale Worte von Niners-Trainer Rodrigo Pastore für seinen Kapitän Kaza Kajami-Keane

Die Basketballer der Niners Chemnitz haben das erste Heimspiel seit Anfang November gewonnen. Nach dem 73:68 gegen Panionios Athen war allen anzumerken, wie groß der Druck war.

Trainer der alten Schule, knallharter Hund, Profi durch und durch. All das sind Attribute, die dem Cheftrainer der Basketballer der Niners Chemnitz, Rodrigo Pastore, gern zugeschrieben werden. Allerdings erleben ihn die meisten nur am Spielfeldrand, wenn er sein Team betreut und auch mal deutliche Worte finden muss. Nur wenige kennen den...