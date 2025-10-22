Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Corey Davis im Spiel der Niners Chemnitz gegen die London Lions.
Kevin Yebo im Spiel der Niners gegen London.
Amadou Sow mit einem Dunking gegen die London Lions.
Niners Chemnitz
Erst zu viele Fehler, dann Hochspannung: Niners Chemnitz verlieren verrücktes Eurocupspiel gegen die London Lions
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Im vierten Spiel in diesem Wettbewerb gab es für die Chemnitzer Basketballer die dritte Niederlage. Die war am Ende auch verdient, weil die Gäste cleverer waren. Hier das Spiel zum Nachlesen in unserem Ticker.

Chemnitz.

Das erste Ziel ist schon mal pfutsch. Im Pokal können die Niners nicht mehr ins Final Four kommen. Am Sonntag gab es ein bitteres 86:89 in Vechta, was aber auch der ausgehenden Puste geschuldet war. Seit Ende September sind die Chemnitzer Basketballer im Dauereinsatz – und das mit großen Personalsorgen. Immerhin die entspannen sich heute etwas, wenn es gegen die „Wundertüte“ aus London geht. Wie es läuft, lest Ihr hier.

