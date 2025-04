Erstmals wieder in der Halle und von den Fans gefeiert: Wie es um die Gesundheit von Niners-Spieler Aher Uguak steht

Der Kanadier hat den Krimi-Sieg seiner Mannschaft gegen Bamberg live erlebt. Nach der Knie-OP erholt er sich langsam. Und das macht einigen Fans sogar Sorgen.

Da hatte sich so einiges angestaut. 42 Tage lang gab es kein Heimspiel der Niners Chemnitz in der Basketball-Bundesliga. Viermal waren sie auswärts angetreten, bevor es am vergangenen Sonntag mal wieder eine Partie in der heimischen Messe gab. Und bei der zeigten die Fans schon vor Spielbeginn, wie sehr ihnen ihre Lieblinge gefehlt haben....