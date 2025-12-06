Ex-Spieler Jeff Garrett entscheidet Krimi zwischen den Niners Chemnitz und den Telekom Baskets Bonn

Die Chemnitzer Basketballer sind in der Ergebniskrise. In Bonn gab es die sechste Niederlage in den letzten sieben Spielen. Ausgerechnet Garrett machte den Unterschied beim 86:82 der Bonner. Hier unser Ticker zum Spiel.

Bonn. Und schon ist das nächste „Vier-Punkte-Spiel“ da. Wenn es gegen eine Mannschaft geht die in der Tabelle in unmittelbarer Nähe steht, ist ein Sieg ja meist noch etwas mehr wert. Auf das Duell der Niners Chemnitz bei den Telekom Baskets trifft das zu – beide Teams haben jeweils vier Siege und vier Niederlagen auf dem Konto.

Ob den Niners heute der dritte Auswärtssieg nach den Erfolgen in Heidelberg (Anfang Oktober) und Trentino (Mitte November) gelingt? Hier lest Ihr, wie es läuft: