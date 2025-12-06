Ex-Spieler Jeff Garrett entscheidet Krimi zwischen den Niners Chemnitz und den Telekom Baskets Bonn

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ex-Niners-Spieler Jeff Garrett dunkt gegen John Newman.
Ex-Niners-Spieler Jeff Garrett dunkt gegen John Newman. Bild: Jörn Wolter
Amadou Sow (links) und Robert Beran beim Spiel der Niners in Bonn.
Amadou Sow (links) und Robert Beran beim Spiel der Niners in Bonn. Bild: Jörn Wolter
John Newman gegen Jeff Garrett.
John Newman gegen Jeff Garrett. Bild: IMAGO/Jürgen Schwarz
Die Niners Chemnitz sind heute in Bonn zu Gast.
Die Niners Chemnitz sind heute in Bonn zu Gast. Bild: Thomas Reibetanz
Ex-Niners-Spieler Jeff Garrett mit Nike Sibande und Ty Brewer (von links) vor dem Spiel in Bonn.
Ex-Niners-Spieler Jeff Garrett mit Nike Sibande und Ty Brewer (von links) vor dem Spiel in Bonn. Bild: Jörn Wolter
Eindringlich appellierte Cheftrainer Rodrigo Pastore am Donnerstag an seine Spieler, dass sie sich bis an den Matchplan halten sollen. Doch es half nichts. Die Niners verloren deutlich gegen Ankara.
Eindringlich appellierte Cheftrainer Rodrigo Pastore am Donnerstag an seine Spieler, dass sie sich bis an den Matchplan halten sollen. Doch es half nichts. Die Niners verloren deutlich gegen Ankara. Bild: Alexander Trienitz
Ex-Niners-Spieler Jeff Garrett dunkt gegen John Newman.
Ex-Niners-Spieler Jeff Garrett dunkt gegen John Newman. Bild: Jörn Wolter
Amadou Sow (links) und Robert Beran beim Spiel der Niners in Bonn.
Amadou Sow (links) und Robert Beran beim Spiel der Niners in Bonn. Bild: Jörn Wolter
John Newman gegen Jeff Garrett.
John Newman gegen Jeff Garrett. Bild: IMAGO/Jürgen Schwarz
Die Niners Chemnitz sind heute in Bonn zu Gast.
Die Niners Chemnitz sind heute in Bonn zu Gast. Bild: Thomas Reibetanz
Ex-Niners-Spieler Jeff Garrett mit Nike Sibande und Ty Brewer (von links) vor dem Spiel in Bonn.
Ex-Niners-Spieler Jeff Garrett mit Nike Sibande und Ty Brewer (von links) vor dem Spiel in Bonn. Bild: Jörn Wolter
Eindringlich appellierte Cheftrainer Rodrigo Pastore am Donnerstag an seine Spieler, dass sie sich bis an den Matchplan halten sollen. Doch es half nichts. Die Niners verloren deutlich gegen Ankara.
Eindringlich appellierte Cheftrainer Rodrigo Pastore am Donnerstag an seine Spieler, dass sie sich bis an den Matchplan halten sollen. Doch es half nichts. Die Niners verloren deutlich gegen Ankara. Bild: Alexander Trienitz
Niners Chemnitz
Ex-Spieler Jeff Garrett entscheidet Krimi zwischen den Niners Chemnitz und den Telekom Baskets Bonn
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Chemnitzer Basketballer sind in der Ergebniskrise. In Bonn gab es die sechste Niederlage in den letzten sieben Spielen. Ausgerechnet Garrett machte den Unterschied beim 86:82 der Bonner. Hier unser Ticker zum Spiel.

Bonn.

Und schon ist das nächste „Vier-Punkte-Spiel“ da. Wenn es gegen eine Mannschaft geht die in der Tabelle in unmittelbarer Nähe steht, ist ein Sieg ja meist noch etwas mehr wert. Auf das Duell der Niners Chemnitz bei den Telekom Baskets trifft das zu – beide Teams haben jeweils vier Siege und vier Niederlagen auf dem Konto.

Ob den Niners heute der dritte Auswärtssieg nach den Erfolgen in Heidelberg (Anfang Oktober) und Trentino (Mitte November) gelingt? Hier lest Ihr, wie es läuft:

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23:45 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 06.12.2025
 12 Bilder
Die Spendensumme der Spenden-Gala "Ein Herz für Kinder" am Ende der Sendung wird präsentiert.
23:41 Uhr
2 min.
Berichte: Mindestens 23 Tote bei Feuer in Club in Indien
Ein indischer Krankenwagen steht am Straßenrand. (Symbolbild)
Ein Feuer in einem Club in der Touristenhochburg Goa hat viele Menschenleben gekostet. Was die Polizei über das nächtliche Unglück weiß.
06.12.2025
2 min.
Brand in Chemnitzer Mehrfamilienhaus: Mann rettet sich mit Sprung aus Fenster und verletzt sich schwer
Wie das Feuer ausgebrochen ist, versucht die Polizei derzeit zu ermitteln.
Schwerer Wohnungsbrand in Chemnitz: Die Feuerwehr rettet einen Mann mit der Drehleiter. Ein weiterer springt aus dem Fenster. Beide landen im Krankenhaus.
Erik Anke
06.12.2025
3 min.
„Uns erdrückt die Last“: Gemeinde im Vogtland im Sog einer Kostenspirale
Hadert mit der Höhe der Umlage: Heiko Spranger, seit 2019 Bürgermeister von Mühlental.
Die jährlichen Verwaltungskosten an die Stadt Schöneck haben die Schwelle von einer Viertelmillion Euro überschritten. Der Unmut über die Ausgaben wird am Schönecker Ratstisch geteilt.
Ronny Hager
05.12.2025
5 min.
Ex-Spieler Jeff Garrett vor dem ersten Wiedersehen mit den Niners Chemnitz: „Das wird ein ganz besonderes Spiel für mich“
Er geht dorthin, wo es wehtut: Mit seiner kämpferischen Art spielte sich Jeff Garrett in die Herzen der Chemnitzer Fans. Jetzt läuft er für die Telekom Baskets Bonn auf (hier gegen Ulm).
Der 30-Jährige war in seiner Chemnitzer Zeit Publikumsliebling und Führungsspieler. Im Sommer wechselte Garrett nach Bonn. Vor dem Wiedersehen an diesem Samstag blickt er auch mit Wehmut zurück.
Thomas Reibetanz
04.12.2025
2 min.
Nächste Lehrstunde im Eurocup: Niners Chemnitz verlieren gegen abgezocktes Team von Turk Telekom Ankara
Der Gegner war zu gut: Die Niners Chemnitz kassierten im Eurocup gegen Turk Telekom Ankara eine Niederlage.
Es war die fünfte Niederlage in den letzten sechs Spielen für die Chemnitzer Basketballer. Und dieses Mal war kein Einbruch am Ende daran schuld. Sie waren schlichtweg schlechter. Hier unser Ticker zum 63:87.
Thomas Reibetanz
Mehr Artikel