Cheftrainer Rodrigo Pastore konnte zufrieden sein: Seine Mannschaft ging das Spiel gegen Ulm sehr konzentriert an und holte am Ende einen verdienten Sieg. Bild: Alexander Trienitz
Cheftrainer Rodrigo Pastore konnte zufrieden sein: Seine Mannschaft ging das Spiel gegen Ulm sehr konzentriert an und holte am Ende einen verdienten Sieg. Bild: Alexander Trienitz
 10 Bilder
Niners Chemnitz
Fast jeder Spieler hatte seine Momente: Die Einzelkritik zum wichtigen Sieg der Niners Chemnitz gegen Ratiopharm Ulm
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem 89:78-Erfolg im deutschen Duell des Eurocups gab Kevin Yebo seiner Mannschaft im TV-Interview eine Note 1 bis 2+. Da gehen wir fast mit. Denn viele Chemnitzer Basketballer waren richtig gut.

Natürlich gibt es nach vier Pflichtspielniederlagen in Folge Diskussionen darüber, woran es liegen könnte. Im Fall der Basketballer der Niners Chemnitz hat das Spiel am Mittwochabend gegen Ulm aber klar aufgezeigt: Irgendwann können zu viele personelle Ausfälle einfach nicht mehr kompensiert werden. Deshalb gab es zuletzt die schlechteren...
