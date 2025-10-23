Ganz viel Durchschnitt reicht nicht, um die Lions zu besiegen: Die Einzelkritik zur Niederlage der Niners Chemnitz gegen London

Niners Chemnitz
Knapp mit 67:68 haben die Chemnitzer Basketballer das Eurocup-Spiel verloren. Es war die dritte Niederlage in Folge. Und sie war verdient, weil nur ein Spieler halbwegs Normalform hatte.
Für „da wäre mehr drin gewesen“ können sich die Basketballer der Niners Chemnitz nichts kaufen. Und Punkte gibt es dafür auch nicht. Die müssen aber her, wenn in der ersten Saison im Eurocup nicht schon nach der Gruppenphase Schluss sein soll. Gegen schwache Londoner hätten die Chemnitzer gewinnen müssen. Und eine normale Form ihrer...
