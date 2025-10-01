Generalstreik und Gewitterwarnung in Griechenland: Für die Niners Chemnitz könnte die Rückreise aus Athen spannend werden

Niners Chemnitz
Am Mittwochabend steigt die Premiere im ULEB Eurocup bei Panionios Athen. Dorthin droht sogar ein Fußmarsch. Und am Freitag wartet schon das Bundesligaheimspiel gegen Hamburg.
Zum Glück ist das National Athletic Center Makis Liougas nicht allzu weit vom Teamhotel der Niners Chemnitz entfernt. Am Mittwochabend treten die Basketballer dort bei Panionios Athen erstmals in ihrer Vereinsgeschichte zu einem Spiel im ULEB Eurocup an – und sie könnten zur Not auch zu Fuß hinkommen. Und damit gleich die Erwärmung starten.
