Regionale Nachrichten und News
Bereits im April dieses Jahres haben in Athen die Mitarbeitenden des öffentlchen Transportwesens gestreikt. Bild: IMAGO/Anadolu Agency
Bereits im April dieses Jahres haben in Athen die Mitarbeitenden des öffentlchen Transportwesens gestreikt. Bild: IMAGO/Anadolu Agency
Niners Chemnitz
Generalstreik und Gewitterwarnung in Griechenland: Für die Niners Chemnitz könnte die Rückreise aus Athen spannend werden
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Am Mittwochabend steigt die Premiere im ULEB Eurocup bei Panionios Athen. Dorthin droht sogar ein Fußmarsch. Und am Freitag wartet schon das Bundesligaheimspiel gegen Hamburg.

Zum Glück ist das National Athletic Center Makis Liougas nicht allzu weit vom Teamhotel der Niners Chemnitz entfernt. Am Mittwochabend treten die Basketballer dort bei Panionios Athen erstmals in ihrer Vereinsgeschichte zu einem Spiel im ULEB Eurocup an – und sie könnten zur Not auch zu Fuß hinkommen. Und damit gleich die Erwärmung starten.
Mehr Artikel