Gerüstet für große Herausforderungen: Wie die Niners Chemnitz das Team hinter dem Team professioneller aufgestellt haben

Der 15-tägige Trip in der Saisonvorbereitung dient nicht nur dazu, dass die Spieler enger zusammenrücken. Auch für Trainer und Betreuer ist es eine Generalprobe für eine Spielzeit mit vollem Terminplan.

Schon die erste Pflichtspielwoche wird es in sich haben. Nach dem Auftakt in der Bundesliga bei Ratiopharm Ulm am 28. September, einem Sonntag, geht es für die Basketballer der Niners Chemnitz direkt nach München, wo eine Nacht am Flughafen verbracht wird. Am Montag startet der Flieger nach Athen, wo bei Panionios am Mittwoch das erste Spiel...