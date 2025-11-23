Großer Kampf wird nicht belohnt: Niners Chemnitz auf Augenhöhe mit Alba Berlin – aber erneut nicht entscheidend besser

Mit 85:89 haben die Chemnitzer Basketballer gegen das Schwergewicht des deutschen Basketballs verloren. Dabei brachen sie einmal mehr in den letzten Minuten ein – was nicht nur den Cheftrainer ärgerte.

Es war angerichtet. Vor dem letzten Viertel des Bundesligaspieles am Sonntagabend gegen Alba Berlin lagen die Basketballer der Niners Chemnitz im Tollhaus Messe mit 72:65 vorn. Beide Mannschaften hatten sich zuvor rassige 30 Minuten geliefert, in denen die Chemnitzer nie in Rückstand lagen und dem elffachen Deutschen Meister einen großen Kampf... Es war angerichtet. Vor dem letzten Viertel des Bundesligaspieles am Sonntagabend gegen Alba Berlin lagen die Basketballer der Niners Chemnitz im Tollhaus Messe mit 72:65 vorn. Beide Mannschaften hatten sich zuvor rassige 30 Minuten geliefert, in denen die Chemnitzer nie in Rückstand lagen und dem elffachen Deutschen Meister einen großen Kampf...