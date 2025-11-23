Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
John Newman und seine Mitspieler der Niners Chemnitz machten gegen Alba Berlin ein gutes Spiel. Ein 0:17-Lauf zu Beginn des letzten Viertels brachte sie aber auf die Verliererstraße.
John Newman und seine Mitspieler der Niners Chemnitz machten gegen Alba Berlin ein gutes Spiel. Ein 0:17-Lauf zu Beginn des letzten Viertels brachte sie aber auf die Verliererstraße. Bild: Jan Stimpel
Yordan Minchev warf gegen Alba Berlin wie seine Mitspieler kämpferisch alles rein – aber es reichte wieder nicht.
Yordan Minchev warf gegen Alba Berlin wie seine Mitspieler kämpferisch alles rein – aber es reichte wieder nicht. Bild: Jan Stimpel
Mit Corey Davis als Gegner aus der Hölle machten die Fans der Niners ihre Mannschaft heiß. Und drei Viertel klang klappte das auch, die erhofften 40 Minuten wurden es aber wieder nicht.
Mit Corey Davis als Gegner aus der Hölle machten die Fans der Niners ihre Mannschaft heiß. Und drei Viertel klang klappte das auch, die erhofften 40 Minuten wurden es aber wieder nicht. Bild: Jan Stimpel
John Newman und seine Mitspieler der Niners Chemnitz machten gegen Alba Berlin ein gutes Spiel. Ein 0:17-Lauf zu Beginn des letzten Viertels brachte sie aber auf die Verliererstraße.
Bild: Jan Stimpel
Yordan Minchev warf gegen Alba Berlin wie seine Mitspieler kämpferisch alles rein – aber es reichte wieder nicht.
Bild: Jan Stimpel
Mit Corey Davis als Gegner aus der Hölle machten die Fans der Niners ihre Mannschaft heiß. Und drei Viertel klang klappte das auch, die erhofften 40 Minuten wurden es aber wieder nicht.
Bild: Jan Stimpel
Niners Chemnitz
Großer Kampf wird nicht belohnt: Niners Chemnitz auf Augenhöhe mit Alba Berlin – aber erneut nicht entscheidend besser
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Mit 85:89 haben die Chemnitzer Basketballer gegen das Schwergewicht des deutschen Basketballs verloren. Dabei brachen sie einmal mehr in den letzten Minuten ein – was nicht nur den Cheftrainer ärgerte.

Es war angerichtet. Vor dem letzten Viertel des Bundesligaspieles am Sonntagabend gegen Alba Berlin lagen die Basketballer der Niners Chemnitz im Tollhaus Messe mit 72:65 vorn. Beide Mannschaften hatten sich zuvor rassige 30 Minuten geliefert, in denen die Chemnitzer nie in Rückstand lagen und dem elffachen Deutschen Meister einen großen Kampf...
