Jetzt wird es ganz schwer mit dem Weiterkommen: Niners Chemnitz verlieren auch Playoff-Spiel Nummer zwei gegen Heidelberg

Das Heimspiel ging mit 90:93 in die Binsen, in Heidelberg gab es am Dienstagabend eine 70:74-Niederlage. Erneut war der Gegner am Ende cleverer. Hier das Spiel zum Nachlesen im Ticker.