Kann trotz seines Jochbeinbruchs schon wieder lachen: John Newman von den Niners Chemnitz.
Kann trotz seines Jochbeinbruchs schon wieder lachen: John Newman von den Niners Chemnitz.
Niners Chemnitz
John Newman fehlt den Niners Chemnitz beim heißen Tanz in Istanbul: Nach dem Spiel wurde es beim Niesen blutig
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Die Basketballer kehren an den Ort ihres größten Triumphes zurück. Dabei müssen sie auf den zuletzt so starken US-Amerikaner verzichten, der erst spät realisierte, was ihm da passiert war.

Eineinhalb Jahre ist es her, dass die Niners Chemnitz die Nacht in Istanbul zum Tag machten. Im Mai 2024 feierten die Spieler in der türkischen Metropole den Gewinn des Fiba Europe Cups nach einem dramatischen Finalrückspiel gegen Gastgeber Bahcesehir College Istanbul. An diesem Mittwoch kehrt die Mannschaft erstmals an den Ort des Triumphes...
