Kein Doppelspieltag in der Bundesliga vor dem Trip nach Slowenien: Niners Chemnitz verlegen Heimpartie gegen Ratiopharm Ulm

Nach der Länderspielpause hätte auf die Chemnitzer Basketballer ein knallhartes Programm mit drei Spielen in sechs Tagen gewartet. Das wurde nun entschärft. Der neue Termin steht auch schon fest.

Chemnitz. Die Fans der Niners Chemnitz müssen sich noch ein wenig länger gedulden, bis ihre Mannschaft das nächste Heimspiel bestreitet. Die Partie der Basketballer in der Bundesliga gegen Ratiopharm Ulm, die am 8. März in der Messe stattfinden sollte, wurde in Absprache mit dem Gastverein und der Liga verlegt. Neuer Termin ist Mittwoch, der 15. April. Grund für die Verlegung ist das Erreichen des Achtelfinales im Eurocup. Dort treten die Niners am 11. März bei Olimpija Ljubljana an.

Dadurch, dass die Chemnitzer stets bereits zwei Tage vor einem Spiel anreisen und es keine Direktflüge von nahe gelegenen Flughäfen in die slowenische Hauptstadt gibt, wäre der Stress am Montag nach dem Abendspiel (die Partie war für Sonntag 18 Uhr angesetzt) zu groß geworden. „Außerdem hätten wir ausgerechnet vor dem Eurocupspiel einen Doppelspieltag in der Bundesliga gehabt, was mit Blick auf Belastung, Regeneration und Vorbereitung auf das wichtige Spiel ungünstig gewesen wäre“, nennt Pressesprecher Matthias Pattloch den Hauptgrund für die Verlegung. Am 6. März spielen die Niners in der Bundesliga ihr erstes Spiel nach der aktuellen Länderspielpause in Würzburg.

Das nächste Heimspiel findet somit erst am 28. März gegen Oldenburg statt. Zuvor geht es nach dem Slowenien-Trip noch nach Rostock (15. März) und Vechta (21. März) – und beim Erreichen des Viertelfinales im Eurocup am 18. März nach Bourg-en-Bresse in Frankreich. Die bereits erworbenen Tickets für die Partie gegen Ulm behalten ihre Gültigkeit, können aber auch noch bis zum 26. März wieder zurückgegeben werden, informierte der Verein.

