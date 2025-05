Kleinigkeiten oder doch das große Ganze? Warum die Niners Chemnitz vor dem sehr frühen Aus in den Playoffs stehen

Zwei Mal war es eng, zwei Mal war der Gegner am Ende besser - und bissiger. In der Playoff-Serie gegen Heidelberg liegen die Chemnitzer Basketballer mit 0:2 zurück. Jetzt muss ein Heimsieg her.

So einsam muss man sich erst einmal fühlen in einem Hexenkessel von fast 5000 kreischenden Menschen. Jonas Richter war einsam, als er sechs Sekunden vor dem Ende des Spieles seiner Niners Chemnitz bei den MLP Academics Heidelberg am späten Dienstagabend an die Freiwurflinie trat. Seine Mannschaft lag mit 70:74 zurück, die Gastgeber hatten ihnen...