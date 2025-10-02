Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Laut und gut: die Fans der Niners Chemnitz.
Laut und gut: die Fans der Niners Chemnitz. Bild: IMAGO/Jan Huebner
Laut und gut: die Fans der Niners Chemnitz.
Laut und gut: die Fans der Niners Chemnitz. Bild: IMAGO/Jan Huebner
Niners Chemnitz
Kommentar zu den zwei Auftaktniederlagen der Niners Chemnitz: Diese Mannschaft hat einen echten Feiertag verdient
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nachdem das neu formierte Team in Ulm und Athen verloren hat, geht es nach nur einem Tag Pause gegen Hamburg weiter. Dort werden die Fans alles geben – und das müssen sie auch, sagt Sportreporter Thomas Reibetanz.

In Ulm haben sie die größte Blockfahne der Liga gebastelt. Hieß es dort am vergangenen Sonntag vom Hallensprecher, als die Fans ihr Banner in die Höhe zogen. So laut wie beim Spiel in Athen war es für die Niners wohl noch nie. Hieß es von einem dortigen Vereinsmitarbeiter, nachdem die griechischen Fans zweieinhalb Stunden lang tatsächlich...
