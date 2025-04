Kommentar zur krachenden Niederlage der Niners Chemnitz in Ulm: Dann eben Wundertüte

So eine Saison voller Aufs und Abs bei den Chemnitzer Basketballern hat ja auch was, sagt Sportredakteur Thomas Reibetanz. Das 87:117 sollte dabei nicht überbewertet werden.

So komisch, wie es auch klingt: Die Niederlage mit 30 Punkten Unterschied, welche die Basketballer der Niners Chemnitz am Sonntag in Ulm kassiert haben, kann so passieren. Sie sollte nicht passieren. Gerade dann nicht, wenn der Tabellendritte beim Tabellenzweiten zum vermeintlichen Spitzenspiel der Bundesliga anreist. Sie kann aber passieren. Denn...