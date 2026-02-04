MENÜ
Mit einem Sieg am Dienstag gegen Podgorica wäre Ratiopharm Ulm an den Niners vorbeigezogen. Doch sie kassierten eine hohe Niederlage.
Vor drei Wochen verloren die Niners um Nike Sibande (links) und Kostja Mushidi (rechts) das Auswärtsspiel in Ulm (hier Malik Osborne) durch unnötige Ballverluste am Ende mit 76:88 – und damit auch den direkten Vergleich.
Corey Davis verletzte sich am Samstag beim Bundesligaspiel in Hamburg am Knöchel, konnte aber weitermachen.
Niners Chemnitz
Konkurrent Ulm patzt gegen Podgorica: Niners Chemnitz können schon heute den Einzug ins Achtelfinale des Eurocups schaffen
Von Thomas Reibetanz
In der Bundesliga geht es für die Chemnitzer Basketballer steil bergab, international aber sind sie gut im Geschäft. Mit einem Heimsieg heute könnten sie eines ihrer Saisonziele erreichen.

Die Schützenhilfe ist gekommen. Obwohl sie bereits für die K.o.-Runde im Eurocup qualifiziert sind, haben die Basketballer von Buducnost Podgorica auch im Spiel bei Ratiopharm Ulm am Dienstagabend ernstgemacht und mit 103:90 sogar recht deutlich gewonnen. Damit steht vor dem Heimspiel der Niners Chemnitz an diesem Mittwochabend gegen Dolomiti...
