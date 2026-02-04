Konkurrent Ulm patzt gegen Podgorica: Niners Chemnitz können schon heute den Einzug ins Achtelfinale des Eurocups schaffen

Niners Chemnitz
In der Bundesliga geht es für die Chemnitzer Basketballer steil bergab, international aber sind sie gut im Geschäft. Mit einem Heimsieg heute könnten sie eines ihrer Saisonziele erreichen.
Die Schützenhilfe ist gekommen. Obwohl sie bereits für die K.o.-Runde im Eurocup qualifiziert sind, haben die Basketballer von Buducnost Podgorica auch im Spiel bei Ratiopharm Ulm am Dienstagabend ernstgemacht und mit 103:90 sogar recht deutlich gewonnen. Damit steht vor dem Heimspiel der Niners Chemnitz an diesem Mittwochabend gegen Dolomiti...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.