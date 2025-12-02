Künstliche Intelligenz im Sport: Sind auch die Co-Trainer der Niners Chemnitz bald überflüssig?

Wenn die Basketballer am Donnerstag gegen Ankara spielen, werden sie von Videoanalyst David Gibson vorbereitet. Hat sein Job in Zeiten von KI eine Zukunft? Gibson sagt Ja – ein Experte schreibt Nein.

Immerhin ist mehr Platz als im Bus. Es ist ein sonniger Vormittag in Verona, Norditalien. David Gibson sitzt mit Gjorgji Kochov auf einer Bank aus Metall in der Wartehalle des kleinen Flughafens, beide sind in ihre Laptops vertieft. Am Abend zuvor hatte ihr Team, haben die Basketballer der Niners Chemnitz, ihr Auswärtsspiel im Eurocup in Trient...