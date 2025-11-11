Lauter Abend direkt vor der Stillen Nacht: Heißes Spiel der Niners Chemnitz gegen Besiktas Istanbul findet eher statt

Acht Heimspiele haben die Basketballer in diesem Jahr noch vor sich, das vorletzte könnte das erste Sicherheitsspiel werden. Die Gäste sind für heißblütige Fans bekannt. Warum die Partie eher stattfindet und was zu erwarten ist.

Wenn die Basketballer der Niners Chemnitz an diesem Mittwochabend im Eurocup gegen Budućnost Podgorica aus Montenegro antreten („Freie Presse“-Liveticker ab 18 Uhr), hat das Spiel vor allem sportliche Brisanz. Die Gäste, die in der stark besetzten multinationalen ABA League trotz der 79:95-Niederlage am Samstag bei Roter Stern Belgrad die... Wenn die Basketballer der Niners Chemnitz an diesem Mittwochabend im Eurocup gegen Budućnost Podgorica aus Montenegro antreten („Freie Presse“-Liveticker ab 18 Uhr), hat das Spiel vor allem sportliche Brisanz. Die Gäste, die in der stark besetzten multinationalen ABA League trotz der 79:95-Niederlage am Samstag bei Roter Stern Belgrad die...