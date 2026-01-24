MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Roman Bedime feierte in Oldenburg ein starkes Comeback bei den Niners Chemnitz.
Roman Bedime feierte in Oldenburg ein starkes Comeback bei den Niners Chemnitz. Bild: Renè Hudl
Ein Dutzend Fans hat die Niners nach Oldenburg begleitet.
Ein Dutzend Fans hat die Niners nach Oldenburg begleitet. Bild: Renè Hudl
Yordan Minchev beim Spiel der Niners in Oldenburg.
Yordan Minchev beim Spiel der Niners in Oldenburg. Bild: Renè Hudl
Roman Bedime ist heute erstmals wieder im Kader der Niners Chemnitz.
Roman Bedime ist heute erstmals wieder im Kader der Niners Chemnitz. Bild: Renè Hudl
Ohne ihren starken Center Amadou Sow müssen die Niners Chemnitz heute in Oldenburg bestehen.
Ohne ihren starken Center Amadou Sow müssen die Niners Chemnitz heute in Oldenburg bestehen. Bild: Alexander Trienitz
Roman Bedime feierte in Oldenburg ein starkes Comeback bei den Niners Chemnitz.
Roman Bedime feierte in Oldenburg ein starkes Comeback bei den Niners Chemnitz. Bild: Renè Hudl
Ein Dutzend Fans hat die Niners nach Oldenburg begleitet.
Ein Dutzend Fans hat die Niners nach Oldenburg begleitet. Bild: Renè Hudl
Yordan Minchev beim Spiel der Niners in Oldenburg.
Yordan Minchev beim Spiel der Niners in Oldenburg. Bild: Renè Hudl
Roman Bedime ist heute erstmals wieder im Kader der Niners Chemnitz.
Roman Bedime ist heute erstmals wieder im Kader der Niners Chemnitz. Bild: Renè Hudl
Ohne ihren starken Center Amadou Sow müssen die Niners Chemnitz heute in Oldenburg bestehen.
Ohne ihren starken Center Amadou Sow müssen die Niners Chemnitz heute in Oldenburg bestehen. Bild: Alexander Trienitz
Niners Chemnitz
Letztes Aufgebot bricht im letzten Viertel ein: Niners Chemnitz verlieren Bundesligaspiel bei den EWE Baskets Oldenburg
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach John Newman und Kaza Kajami-Keane mussten die Chemnitzer auch noch auf Center Amadou Sow verzichten. Mit dem Rumpfkader reichte die Kraft nicht. Am Ende hieß es 72:89. Hier der Ticker zum Spiel.

Oldenburg.

Da waren es nur noch zehn. Und zwei davon sind gerade erst nach langer Verletzung zurückgekehrt. Die Basketballer der Niners Chemnitz sind in dieser Saison vom Verletzungspech verfolgt. Mit Kaza Kajami-Keane, John Newman und nun auch noch Amadou Sow fehlen auf dem Trip nach Oldenburg und Podgorica drei Leistungsträger. Neuzugang Eric Washington ist heute noch nicht dabei und am Dienstag im Eurocup nicht spielberechtigt. Wie sich der tapfere Rest schlägt, lest Ihr hier:

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:43 Uhr
1 min.
Vogtland: Unfall mit Todesfolge nahe der B 92
Ein Unfall mit Todesfolge hat sich am Samstagnachmittag im Vogtland ereignet.
Ein Volvo-Fahrer ist am Samstagnachmittag auf der Staatsstraße 311 zwischen Weischlitz und Oelsnitz tödlich verunglückt.
Sabine Schott
20.01.2026
2 min.
Spektakel in der Messe: Niners Chemnitz gewinnen wilden Europapokal-Ritt gegen den Spitzenreiter JL Bourg-en-Bresse
Kampf um jeden Ball: Corey Davis im Spiel der Niners Chemnitz gegen Bourg-en-Bresse.
Durch das 88:82 gegen die Franzosen bewahren sich die Niners die große Chance, in die Playoffs des Eurocups einzuziehen. Und sie beenden eine Mini-Krise in beeindruckender Manier. Hier der Ticker dazu zum Nachlesen.
Thomas Reibetanz
25.01.2026
2 min.
Trump lobt britische Soldaten als "großartigste Kämpfer"
Trump lobt das britische Militär - nach heftiger Kritik an seinen früheren Äußerungen. (Archivbild)
Donald Trumps abfällige Äußerungen über Nato-Soldaten in Afghanistan lösten vor allem in Großbritannien Empörung aus. Nun rudert der US-Präsident zurück.
04.01.2026
2 min.
Niners Chemnitz können Ausfall von Amadou Sow nicht kompensieren: Siegesserie reißt gegen Rasta Vechta
Die Niners Chemnitz um Yordan Minchev (hier gegen Nationalspieler Tibor Pleiß) haben nach zuvor fünf Siegen in Folge wieder verloren.
Nach fünf Erfolgen in Serie hat es die Basketballer mal wieder erwischt. 90:96 hieß es in einem intensiven Spiel, in dem den Niners im Vergleich zu den letzten Siegen zwei wichtige Spieler fehlten. Hier der Ticker zum Nachlesen.
Thomas Reibetanz
24.01.2026
4 min.
„Die Deutschen sind verrückt“: Britischer Rennfahrer berichtet über seinen Start beim Ice King Battle in Schöneck
Brad Eldershaw aus England war beim RD48 Ice King Battle am Skihang Streugrün in der Skiwelt Schöneck mit seiner Drift-Limousine am Start.
International besetzt war das RD48 Ice King Battle in Schöneck. Rund 10.000 Besucher verfolgten das verrückte Autorennen am Skihang. Fahrer Brad Eldershaw aus England erzählt, wie er seine Teilnahme erlebt hat.
Christian Schubert
25.01.2026
1 min.
Bilder des Tages vom 25.01.2026
 6 Bilder
Schnee und Eis ist am späten Abend auf dem Wasser der Elbe in Hamburg zu sehen.
Mehr Artikel