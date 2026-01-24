Letztes Aufgebot bricht im letzten Viertel ein: Niners Chemnitz verlieren Bundesligaspiel bei den EWE Baskets Oldenburg

Nach John Newman und Kaza Kajami-Keane mussten die Chemnitzer auch noch auf Center Amadou Sow verzichten. Mit dem Rumpfkader reichte die Kraft nicht. Am Ende hieß es 72:89. Hier der Ticker zum Spiel.

Oldenburg.

Da waren es nur noch zehn. Und zwei davon sind gerade erst nach langer Verletzung zurückgekehrt. Die Basketballer der Niners Chemnitz sind in dieser Saison vom Verletzungspech verfolgt. Mit Kaza Kajami-Keane, John Newman und nun auch noch Amadou Sow fehlen auf dem Trip nach Oldenburg und Podgorica drei Leistungsträger. Neuzugang Eric Washington ist heute noch nicht dabei und am Dienstag im Eurocup nicht spielberechtigt. Wie sich der tapfere Rest schlägt, lest Ihr hier: