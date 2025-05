Lob muss man sich auch verdienen: Die Einzelkritik nach dem Sieg der Niners Chemnitz gegen Heidelberg

JEFF GARRET: Es gibt ihn noch, diesen Mann, der unter dem Korb keine Fragen zulässt, sondern nur Antworten liefert. So hat Jeff Garret in der kompletten letzten Saison gespielt, so hat man ihn in dieser aber selten erlebt. Doch am Sonntag war er wieder da. Fünf Rebounds vorn, fünf hinten - damit hatte er einen Riesenanteil daran, dass die Niners diese Statistik mit 41:21 klar gewinnen konnten. Das war der Schlüssel zum Sieg. Dazu machte Garrett in einer wichtigen Phase des Spieles seine einzigen drei Punkte mit einem verwandelten Dreier. Note: 2. Bild: Alexander Trienitz

JONAS RICHTER: Bekam dieses Mal nur knapp sieben Minuten auf dem Feld, machte dort seine Sache solide. Was auffiel: Der Kapitän machte draußen auf der Bank mächtig Betrieb, feuerte an, feierte jede gute Aktion der Kollegen. Auch das hat die Mannschaft dringend gebraucht. Note: 2. Bild: Alexander Trienitz

DEANDRE LANSDOWNE: Ganz klar der beste Chemnitzer Spieler dieser Serie. Wie schon in den zwei Spielen zuvor lieferte er auch dieses Mal ab. Lansdowne geht voran, gibt den Takt vor. Mit neun Assists bester Passgeber. Auch er wackelte zwar nach der Halbzeitpause (vier Ballverluste), stabilisierte sich und seine Mannschaft am Ende aber wieder. Note: 1-. Bild: Alexander Trienitz

VICTOR BAILEY: Dieses Mal ausnahmsweise mal nicht bester Werfer der Niners, weil seine Kollegen offensiv auch mal was zeigten. Defensiv weiterhin kaum eine Hilfe. Note: 3. Bild: Alexander Trienitz

JACOB GILYARD: Vielleicht war es ja die durchaus harte Kritik an ihm und seiner Einstellung an dieser Stelle, die den US-Amerikaner mit NBA-Erfahrung angestachelt hat (man wird ja wohl mal träumen dürfen als Journalist). Gilyard war heiß wie selten zuvor, knallte sieben Dreier rein, war mit 27 Punkten bester Werfer der Niners, Dreh- und Angelpunkt des Spieles. Die fünf Ballverluste sind bei seinem stets spektakulären Spiel fast schon normal. Note: 1-. Bild: Alexander Trienitz

OLIVIER NKAMHOUA: Der Finne kam auf fast zehn Minuten und war damit nur selten in Aktion. Mit null Rebounds und zwei Ballverlusten war es für ihn ein eher gebrauchter Tag, den er aber mit sechs Punkten in einer wichtigen Phase des Spieles etwas retten konnte. Note: 3. Bild: Alexander Trienitz

DAMIEN JEFFERSON: Einer der besseren Auftritte des US-Amerikaners im Niners-Trikot. Er wirkt dennoch weiterhin wie ein Fremdkörper im Spiel. Note: 3+. Bild: Alexander Trienitz

NICHOLAS TISCHER: Sein Zwillingsbruder Brandon (spielt in Ludwigsburg) war auch im dritten Playoffspiel der Niners als Fan dabei, auch dieses Mal sah er aber keine überragende Leistung seines Bruders. Nachdem Nicholas zum Ende der Hauptrunde noch auftrumpfen konnte, läuft es in den Playoffs eher zäh. Das kann aber noch werden. Note: 3. Bild: Alexander Trienitz

ROMAN BEDIME: Seine unbekümmerte Spielweise macht Spaß. Defensiv wie offensiv macht es fast immer Sinn, was der 23-Jährige macht. Der Lohn: erneuter Platz in der Starting Five, „Roman Bedime“-Rufe von den Rängen und von uns eine Note 2+. Bild: Alexander Trienitz