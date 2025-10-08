Maskenmann wider Willen, geniale Choreo und neue Lockerheit: Sechs Geschichten rund um das erste Heimspiel der Niners Chemnitz im Eurocup

Niners Chemnitz
Die Chemnitzer Basketballer haben gegen Lietkabelis Panevezys aus Litauen deutlich mit 86:67 gewonnen. Das Spiel selbst war nach der Pause nicht mehr so aufregend, lieferte aber viele kleine Anekdoten.
3200 Fans sahen die Heimpremiere der Niners Chemnitz im zweihöchsten europäischen Wettbewerb. In der ersten Halbzeit bestaunten sie eine dominante Chemnitzer Mannschaft, die den Gegner nach Belieben dominierte. „Das war Niners-Basketball“, lobte Cheftrainer Rodrigo Pastore nach dem Spiel. „Trotz unserer Verletzungsprobleme konnten wir so...
