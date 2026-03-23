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Die Basketballer der Niners Chemnitz verlieren nach Medienberichten einen ihrer deutschen Spieler.
Die Basketballer der Niners Chemnitz verlieren nach Medienberichten einen ihrer deutschen Spieler. Foto: IMAGO/Fotostand
Die Basketballer der Niners Chemnitz verlieren nach Medienberichten einen ihrer deutschen Spieler.
Die Basketballer der Niners Chemnitz verlieren nach Medienberichten einen ihrer deutschen Spieler. Foto: IMAGO/Fotostand
Niners Chemnitz
Medienbericht: Niners Chemnitz müssen deutschen Leistungsträger ziehen lassen
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
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Zwei Monate vor dem Ende der Hauptrunde in der Basketball-Bundesliga wird im Hintergrund weiter der Kader für die neue Saison zusammengestellt. Ein Abgang kommt dabei überraschend.

Nach dem Aus im Eurocup können sich die Basketballer der Niners Chemnitz seit zwei Spieltagen ausschließlich auf die Bundesliga konzentrieren. Und sie können die spielfreien Tage zwischen den Wochenenden nutzen, um verletzten Spielern eine Pause zu gönnen. Das erste Spiel mit fünf Tagen Vorbereitung fand am Samstag in Vechta statt, die Niners...
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