Medienbericht: Niners Chemnitz müssen deutschen Leistungsträger ziehen lassen

Niners Chemnitz
Zwei Monate vor dem Ende der Hauptrunde in der Basketball-Bundesliga wird im Hintergrund weiter der Kader für die neue Saison zusammengestellt. Ein Abgang kommt dabei überraschend.
Nach dem Aus im Eurocup können sich die Basketballer der Niners Chemnitz seit zwei Spieltagen ausschließlich auf die Bundesliga konzentrieren. Und sie können die spielfreien Tage zwischen den Wochenenden nutzen, um verletzten Spielern eine Pause zu gönnen. Das erste Spiel mit fünf Tagen Vorbereitung fand am Samstag in Vechta statt, die Niners...
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