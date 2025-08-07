Millionengewinn, Reisestress, Kinderdienst: Verrückte Tage für Niners-Neuzugang Nike Sibande

Der US-Amerikaner konnte einen großen Erfolg am Sonntagabend nicht feiern, weil er 57 Stunden später in einer anderen Zeitzone auf der Platte stehen musste. An Schlaf war auch danach nicht zu denken.

Es war Mittwochmorgen 4 Uhr, als Nike Sibande der „Freien Presse" seine wilde Geschichte erzählte. Also in Wichita, USA, war es zu diesem Zeitpunkt 4 Uhr morgens. In Chemnitz, wo Nike Sibande der „Freien Presse" seine wilde Geschichte erzählte, war es bereits 11 Uhr am Mittag. Das Problem dabei: Noch vor reichlich zwei Tagen war Nike...