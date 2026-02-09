MENÜ
Der „Lokführer“ und sein Zugpersonal: Frank Kühn (links) vom Niners-Fanclub „Chemnitz Crew“ hat einen Sonderzug nach Berlin organisiert. Mit ihm werden natürlich auch Ariella, Manina und Alex (von links) mitfahren.
Die Ninersfans waren in Berlin immer in großer Zahl dabei – hier im März 2023.
Im Hinspiel bekamen die Niners Chemnitz von Turk Telekom Ankara bei der 63:87-Niederlage deutlich ihre Grenzen aufgezeigt. Corey Davis war damals dabei. Möglich ist, dass er am Mittwoch seinen lädierten Knöchel auskuriert und pausiert.
Die Ninersfans waren in Berlin immer in großer Zahl dabei – hier im März 2023.
Im Hinspiel bekamen die Niners Chemnitz von Turk Telekom Ankara bei der 63:87-Niederlage deutlich ihre Grenzen aufgezeigt. Corey Davis war damals dabei. Möglich ist, dass er am Mittwoch seinen lädierten Knöchel auskuriert und pausiert.
Niners Chemnitz
Mit dem Sonderzug zu Alba Berlin: Fanclub der Niners Chemnitz ist nach vier Jahren Planen und Hoffen endlich am Ziel
Von Thomas Reibetanz
Für die Basketballer geht die Reise an diesem Montag in die Türkei, dann nach Trier. Die „Chemnitz Crew“ aber ist gedanklich schon im Mai. Dann steht eine besondere Auswärtsfahrt an. Bald gibt es die Tickets dafür.

„Entschuldigen Sie, ist das der Sonderzug nach Pankow?“, fragte einst Udo Lindenberg in seinem Kultsong. Müsste Frank Kühn darauf antworten, er würde sagen: „Nein. Aber fast.“ Denn der Sonderzug, den er und seine Mitstreiter für den 3. Mai organisiert haben, fährt nicht ganz bis in den Stadtbezirk im Nordosten Berlins. Aber bis zum...
