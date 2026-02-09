Mit dem Sonderzug zu Alba Berlin: Fanclub der Niners Chemnitz ist nach vier Jahren Planen und Hoffen endlich am Ziel

Niners Chemnitz
Für die Basketballer geht die Reise an diesem Montag in die Türkei, dann nach Trier. Die „Chemnitz Crew“ aber ist gedanklich schon im Mai. Dann steht eine besondere Auswärtsfahrt an. Bald gibt es die Tickets dafür.
„Entschuldigen Sie, ist das der Sonderzug nach Pankow?“, fragte einst Udo Lindenberg in seinem Kultsong. Müsste Frank Kühn darauf antworten, er würde sagen: „Nein. Aber fast.“ Denn der Sonderzug, den er und seine Mitstreiter für den 3. Mai organisiert haben, fährt nicht ganz bis in den Stadtbezirk im Nordosten Berlins. Aber bis zum...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.