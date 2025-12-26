MENÜ
John Newman dunkt im Ostderby in Leipzig für die Niners ein.
John Newman dunkt im Ostderby in Leipzig für die Niners ein. Bild: Alexander Trienitz
Corey Davis rockt das Game in Leipzig.
Corey Davis rockt das Game in Leipzig. Bild: Alexander Trienitz
Etwa 1000 Fans sind aus Chemnitz nach Leipzig gekommen.
Etwa 1000 Fans sind aus Chemnitz nach Leipzig gekommen. Bild: Alexander Trienitz
Die Niners sind da.
Die Niners sind da. Bild: Alexander Trienitz
Ostern 2023 fand das Derby zwischen Weißenfels letztmalig in der Leipziger Arena statt. Auch damals kamen alle Gästefans in weiß.
Ostern 2023 fand das Derby zwischen Weißenfels letztmalig in der Leipziger Arena statt. Auch damals kamen alle Gästefans in weiß. Bild: Ernesto Uhlmann
Niners Chemnitz
Mit der weißen Wand im Rücken: Niners Chemnitz bauen mit Sieg im Ostderby gegen den MBC Weißenfels ihre Siegesserie aus
Von Thomas Reibetanz
Nach zwei Siegen im Eurocup und einem in der Bundesliga haben die Basketballer mit dem 94:90 in der Arena Leipzig den nächsten Erfolg geholt. Mehr als 1000 Fans haben sie begleitet. Hier das Spiel zum Nachlesen in unserem Ticker.

Leipzig.

Nach dem Aufstieg der Niners Chemnitz in die Bundesliga im Jahr 2020 haben es die Weißenfelser zweimal versucht: Sie wollten das Ostderby vor großer Kulisse in der Arena Leipzig gewinnen. Zweimal verloren sie aber, es ging zurück in die eigene Stadthalle, wo sie im April dieses Jahres den ersten Bundesligasieg überhaupt gegen Chemnitz feiern konnten. Bester Mann damals für den MBC: Ty Brewer. Der spielt jetzt in Orange. Und die Chemnitzer Fans kommen in Weiß. Es wird also bunt. Und wie es läuft, lest Ihr hier.

