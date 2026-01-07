MENÜ
Die Niners Chemnitz um John Newman konnten am Mittwochabend in London gewinnen.
Die Niners Chemnitz um John Newman konnten am Mittwochabend in London gewinnen. Bild: Peggy Schellenberger
120 Fans begleiteten die Niners Chemnitz zum Eurocupspiel nach London. Hier ist ein Großteil davon zu sehen.
120 Fans begleiteten die Niners Chemnitz zum Eurocupspiel nach London. Hier ist ein Großteil davon zu sehen. Bild: Peggy Schellenberger
Kostja Mushidi beim Wurf. Er machte in London 22 Punkte.
Kostja Mushidi beim Wurf. Er machte in London 22 Punkte. Bild: Peggy Schellenberger
Niners Chemnitz
Mit großartiger Fanunterstützung: Niners Chemnitz gewinnen Eurocupspiel bei den London Lions
Von Thomas Reibetanz
120 Chemnitzer haben die Basketballer zum Auswärtsspiel in der britischen Metropole begleitet. Sie sahen kein hochklassiges Spiel, konnten aber einen 78:70-Sieg mit der noch immer dezimierten Mannschaft feiern.

„Hurra, hurra, die Chemnitzer sind da“ – dass dieser Schlachtruf einmal durch die Weltmetropole London schallen würde, weil die Basketballer der Niners dort ein Pflichtspiel bestreiten – das hätte vor ein paar Jahren keiner für möglich gehalten. Zugegeben – Großbritannien ist alles andere als eine Basketballnation und die London...
