Mit großartiger Fanunterstützung: Niners Chemnitz gewinnen Eurocupspiel bei den London Lions

Niners Chemnitz
120 Chemnitzer haben die Basketballer zum Auswärtsspiel in der britischen Metropole begleitet. Sie sahen kein hochklassiges Spiel, konnten aber einen 78:70-Sieg mit der noch immer dezimierten Mannschaft feiern.
„Hurra, hurra, die Chemnitzer sind da“ – dass dieser Schlachtruf einmal durch die Weltmetropole London schallen würde, weil die Basketballer der Niners dort ein Pflichtspiel bestreiten – das hätte vor ein paar Jahren keiner für möglich gehalten. Zugegeben – Großbritannien ist alles andere als eine Basketballnation und die London...
