Mit großartiger Fanunterstützung: Niners Chemnitz gewinnen Eurocupspiel bei den London Lions

120 Chemnitzer haben die Basketballer zum Auswärtsspiel in der britischen Metropole begleitet. Sie sahen kein hochklassiges Spiel, konnten aber einen 78:70-Sieg mit der noch immer dezimierten Mannschaft feiern.

„Hurra, hurra, die Chemnitzer sind da" – dass dieser Schlachtruf einmal durch die Weltmetropole London schallen würde, weil die Basketballer der Niners dort ein Pflichtspiel bestreiten – das hätte vor ein paar Jahren keiner für möglich gehalten. Zugegeben – Großbritannien ist alles andere als eine Basketballnation und die London...