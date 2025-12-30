MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Kevin Yebo im Spiel der Niners gegen Trier.
Kevin Yebo im Spiel der Niners gegen Trier. Bild: Alexander Trienitz
Nike Sibande im Spiel der Niners Chemnitz gegen Trier.
Nike Sibande im Spiel der Niners Chemnitz gegen Trier. Bild: Alexander Trienitz
Ex-Kapitän Jonas Richter im Niners-Fanblock.
Ex-Kapitän Jonas Richter im Niners-Fanblock. Bild: Alexander Trienitz
Ex-Kapitän Jonas Richter ist heute erstmals seit seinem Karriereende bei einem Spiel der Niners dabei.
Ex-Kapitän Jonas Richter ist heute erstmals seit seinem Karriereende bei einem Spiel der Niners dabei. Bild: Alexander Trienitz
Kevin Yebo im Spiel der Niners gegen Trier.
Kevin Yebo im Spiel der Niners gegen Trier. Bild: Alexander Trienitz
Nike Sibande im Spiel der Niners Chemnitz gegen Trier.
Nike Sibande im Spiel der Niners Chemnitz gegen Trier. Bild: Alexander Trienitz
Ex-Kapitän Jonas Richter im Niners-Fanblock.
Ex-Kapitän Jonas Richter im Niners-Fanblock. Bild: Alexander Trienitz
Ex-Kapitän Jonas Richter ist heute erstmals seit seinem Karriereende bei einem Spiel der Niners dabei.
Ex-Kapitän Jonas Richter ist heute erstmals seit seinem Karriereende bei einem Spiel der Niners dabei. Bild: Alexander Trienitz
Niners Chemnitz
Mithilfe des Ex-Kapitäns auf der Tribüne: Niners Chemnitz gewinnen auch das letzte Spiel des Jahres gegen Trier
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Jonas Richter verfolgte inmitten der Fans, wie die Chemnitzer Basketballer gegen den starken Aufsteiger beim 96:84 den fünften Pflichtspielsieg in Folge holten. Wie es lief, lest Ihr in unserem Ticker.

Chemnitz.

Einmal noch in 2025, dann ist ... Nein. Pause ist dann nicht. Es geht nahtlos weiter für die Niners Chemnitz am kommenden Sonntag – dann gegen Vechta. Aber heute steht das letzte Spiel des Kalenderjahres 2025 an. Gegen den starken Aufsteiger aus Trier, der als Tabellendritter anreist, wollen die Chemnitzer ihre Siegesserie fortsetzen. Ob das klappt, lest Ihr hier:

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.12.2025
2 min.
Vierte Bundesligapleite in Serie: Niners Chemnitz verlieren nach ganz schwacher Leistung gegen die Würzburg Baskets
Ratlos, hilflos, sieglos: die Niners Chemnitz gegen Würzburg.
Der Sieg am Dienstag im Eurocup gegen Athen hat nicht den erhofften Rückenwind gegeben. Nach einem blutleeren Auftritt kassierten die Chemnitzer beim 67:86 die nächste Niederlage. Hier der Ticker zum Nachlesen.
Thomas Reibetanz
22:11 Uhr
2 min.
Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut verschoben
Miteinander gesprochen haben Merz und Macron in letzter Zeit häufig. Bei FCAS sind sie aber nicht zu einem Ergebnis gekommen. (Archivbild)
Es soll das wichtigste und teuerste Prestigeprojekt der europäischen Rüstungskooperation werden. Ob es tatsächlich realisiert wird, steht nun aber weiter in den Sternen.
30.12.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge benennt Straße um – nach Hinweis von Schülern
Die Felix-Weise-Straße in Annaberg-Buchholz wird umbenannt.
Die Felix-Weise-Straße in Annaberg-Buchholz wird bald in Felix-Weiße-Straße umbenannt. Dem vorausgegangen ist ein Brief an den Oberbürgermeister. Was das nun für Anwohner und ansässige Firmen bedeutet.
Patrick Herrl
23.12.2025
2 min.
Niners Chemnitz gewinnen spektakuläres Europapokalspiel gegen Besiktas Istanbul
Amadou Sow im Spiel der Niners Chemnitz gegen Besiktas Istanbul.
Nach zwei Siegen in Folge war der Glaube an die eigene Stärke zurück bei den Chemnitzer Basketballern. Und er hat sie zu einem Sieg gegen das Topteam aus der Türkei getragen. Hier der Krimi zum Nachlesen.
Thomas Reibetanz
08:01 Uhr
2 min.
Das sind die beliebtesten Babynamen in Sachsen 2025
Welche Babynamen hierzulande 2025 besonders beliebt waren, steht nun fest. (Archiv)
Wie soll das Kind heißen? Werdende Eltern haben da durchaus die Qual der Wahl. Für diese Namen haben sich die Eltern im Freistaat dieses Jahr besonders häufig entschieden.
Patrick Hyslop
21:55 Uhr
2 min.
Eispiraten Crimmitschau bleiben bei Ligamitfavorit Kassel Huskies im letzten Spiel des Jahres ohne Punkte
Eispiraten-Keeper Kevin Reich wurde am Dienstagabend unter anderem vom Kasseler Jake Weidner überwunden.
Nach zwei knappen Heimsiegen mussten sich die Westsachsen am Dienstagabend geschlagen geben. Das ist aber nicht der Grund, warum die Eishockeyprofis auf eine große Silvesterparty verzichten dürften.
Anika Zimny
Mehr Artikel