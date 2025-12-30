Mithilfe des Ex-Kapitäns auf der Tribüne: Niners Chemnitz gewinnen auch das letzte Spiel des Jahres gegen Trier

Niners Chemnitz
Jonas Richter verfolgte inmitten der Fans, wie die Chemnitzer Basketballer gegen den starken Aufsteiger beim 96:84 den fünften Pflichtspielsieg in Folge holten. Wie es lief, lest Ihr in unserem Ticker.
Einmal noch in 2025, dann ist ... Nein. Pause ist dann nicht. Es geht nahtlos weiter für die Niners Chemnitz am kommenden Sonntag – dann gegen Vechta. Aber heute steht das letzte Spiel des Kalenderjahres 2025 an. Gegen den starken Aufsteiger aus Trier, der als Tabellendritter anreist, wollen die Chemnitzer ihre Siegesserie fortsetzen. Ob das klappt, lest Ihr hier: