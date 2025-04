Nach 15 Minuten zum Vergessen: Versagen den Niners Chemnitz im Endspurt jetzt auch noch die Nerven?

Konstant inkonstant waren die Chemnitzer Basketballer in dieser Saison ja ohnehin. Die Niederlage in Heidelberg lässt nun aber alle ratlos zurück. Und am Samstag steht das Ostderby an.

Man kann sich ja mal irren. Nach der krachenden 87:117-Niederlage der Basketballer der Niners Chemnitz in Ulm kommentierte der Autor dieser Zeilen, dass die Pleite kein Grund zur Besorgnis sei, weil Ulm nun einmal sehr stark und die Niners nach dem Umbruch im Kader endlich dennoch gefestigt seien. Nach dem in den letzten Minuten peinlichen...