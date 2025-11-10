Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Enttäuscht und frustriert: Niners-Kapitän Kaza Kajami-Keane nach der Niederlage in Jena.
Enttäuscht und frustriert: Niners-Kapitän Kaza Kajami-Keane nach der Niederlage in Jena.
Niners Chemnitz
Nach Niederlage im Ostderby in Jena: Kapitän der Niners Chemnitz wendet sich via Instagram an die enttäuschten Fans
Redakteur
Von Thomas Reibetanz
Kaza Kajami-Keane und seine Mannschaft haben beim 72:85 keine gute Figur abgegeben. Nun gibt es eine Mischung aus Entschuldigung und Durchhalteparole vom Kanadier. Denn die Fanseele kochte.

Das gab es in dieser Form noch nicht: Mit persönlichen Worten hat sich der Kapitän der Basketballer der Niners, der Kanadier Kaza Kajami-Keane, nach der bitteren Niederlage im Ostderby bei Science City Jena an die Fans gewandt. Auf Instagram veröffentlichte der Verein am Tag nach dem Spiel ein Statement des 31-Jährigen, in dem er sich zwar...
